النقابات الطبية.. الاختبار الإلكتروني الموحد يطور المهن.. بمرحلة التجربة واختياري.. والتعميم بعد سنتين.. وخمس سنوات للتجديد

الأسنان: الاختبار الموحد لا يؤثر على مزاولة المهنة

ليس اختراعًا للعجلة..الصيادلة: الاختبار الموحد لتجديد تراخيص مزاولة المهنة

الصيادلة: عدم ربط الاختبار الموحد بتراخيص مزاولة المهنة

العلاج الطبيعي: الاختبار الموحد تجريبي لقياس المستوى وتحويله لإلزامي يحتاج لتشريع









شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي التجربة الثالثة للاختبار المعرفي الإلكتروني الموحد لطلاب السنة النهائية بكليات القطاع الصحي (طب الأسنان – الصيدلة العلاج الطبيعي – التمريض)، وذلك بمشاركة ٣٣ جامعة و۸۱ كلية حكومية وخاصة وجامعة الأزهر وأكثر من ۸۰۰۰ طالب وطالبة.









قال الدكتور يوسف حمزة، أمين عام مساعد نقابة الأطباء الأسنان، إن الاختبار الاكتروني الموحد، يتم لخريجى كليات طب الأسنان لأول مرة هذا العام، بشكل تجريبي واختياري لمدة عامين تقريبا.





وأكد الامين العام المساعد في تصريحات لـ"صدي البلد" ان الجميع تفاجئ بالتطبيق ويجب وضع محددات للسلبيات والايجابيات، مضيفا أن المهنة يجب أن تتطور بشكل سليم وذلك موجود في جميع الدول الخارجية، من خلال عمل دورات وحضور مؤتمرات بساعات معينة.









وأضاف حمزة، أن الوقت الحالى الاختبار ليس له علاقة بمزاولة المهنة بالنسبة للخرجين والمزاولين، مضيفا أن المفترض سيكون خوض هذا الامتحان أحد شروط الحصول على تراخيص مزاولة المهنة، والذى سيتم تجديده كل 5 سنوات.









وأوضح الأمين العام المساعد ان هذا الامتحان لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها النقابة بالنسبة لأعضائها، ونتمني التطبيق بشكل سليم للحصول علي نتائج مرضيه.





وقال الدكتور محمد أنسي شافعي، نقيب صيادلة الاسكندرية، إن الاختبار الإلكتروني الموحد، ليس اختراعا للعجلة وموجود بالدول العربية والاجنبية، مضيفا ان الاختبار تحت التجربة واختياري حتي الان، وعند تعميمه سيكون شرط لتجديد ترخيص مزاولة المهنة.





وأكد الشافعي في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه يجب ضمان كفاءة وتطوير الصيدلي ليواكب متطلبات المهنة، لأن كل يوم به جديد بالدواء، مضيفا أن الدول الخارجية تربط تجديد الترخيص بعدد ساعات علمية من خلال الدورات وحضور المؤتمرات ويكون كل ثلاث أو خمس سنوات فتظل الكفاءة متواجدة.





وأوضح الشافعي، أن الاختبار سيؤثر علي تراخيص مزاولة المهنة ولكن الصيدلي سيظل صيدليا، مضيفا ان ذلك لتطوير المهنة وتلبية احتياجات سوق العمل، بما يعود بالنفع علي الجميع.





وجرت تجربة الاختبار المعرفي الموحد لكليات القطاع الصحي ( طب الأسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعي – التمريض) والذي شاركت فيه ۳۳ جامعة حكومية وخاصة بالإضافة لجامعة الأزهر و ۸۱ كلية في كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض وأكثر من ٨٠٠٠ طالب وطالبة.





قالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، إنها مع تطوير الصيدلي، ولكن عمل اختبار معرفي إلكتروني موحد بعد التخرج مباشرة غير مفيد، لأن الطلبة حديث التخرج، مضيفة أنه يجب أن يكون بعد سنتين ليستفيد الصيادلة ويستطيعون عمل دراسات لزيادة كفاءتهم.





وأكدت هاشم، في تصريحات لـ" صدي البلد" أن الدكتور الصيدلي يدرس خمس سنوات ويضاف لها بالنظام الجديد سنة سادسة لتزيد من كفاءته، مضيفة أنه لا داعي لعمل اختبار موحد لا يضيف له أي امتيازات، مثل عدم خوضه اختبارات بأي دولة أخرى.





وأضافت هاشم، أن الاستفادة من الاختبار الموحد تكون بعد سنتين من الحصول على البكالوريوس، مضيفة أن الغرض منه أن هناك شك ببعض الكليات تختصر المناهج ولا تعطيها كاملة للطلاب.





وأوضحت نقيب صيادلة الجيزة، أنه يجب تدريب الخريجين على احتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن الصيدلي بالفعل يمتلك الخبرة الكافية وحصل على البكالوريوس و يستحق مزاولة المهنة ولا يجوز الربط بعدم إعطائه الترخيص مقابل اجتيازه للاختبار.





قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، أن وزارة التعليم العالي تهدف إلى تطبيق الاختبار الموحد على كليات العلاج الطبيعي من بداية العام الدراسي الجديد، لقياس مستوى الخريجين.





وأكد أمين الصندوق، في تصريحات لصدي البلد، أن الهدف من إجراء الامتحان لكل الخريجين هو معرفة مستوى الطلاب بالجامعات المختلفة، وتحليل الأسباب لتداركها فى إطار السعى لتطوير المهنة، مضيفا انه لن يتم تمكين أى عضو فى النقابات الطبية المعنية من مزاولة المهنة دون خوض هذا الامتحان، لكن هذا يحتاج الي تغيير القانون.





وأوضح عزت، أن الاختبار تجريبي لقياس المستوى العام، مضيفا انه لوضع الاختبار بطريقة الزامية يجب تغير التشريعات ليكون مثل كليات الطب البشري.





وأضاف أن التطور العلمي يهدف لمواكبة النقابة التطورات التي تشهدها مهنة العلاج الطبيعي حول العالم، والحفاظ على حقوق أعضائها.





واشار إلى ان النقابة خاطبت المجلس الأعلى للجامعات، ولجنة قطاع دراسات العلاج الطبيعى، بضرورة وسرعة إقرار درجة بكالوريوس علاج طبيعى "DOT"، بديلا عن بكالوريوس العلاج الطبيعي "BPT" الحالية، ومدة دراسته 5 سنوات بالإضافة إلى عام تدريب.



