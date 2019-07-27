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عبد الستار سليم: ابن عروس وصل بشعر الواو لأهم درجات نضجه

السبت 27/يوليه/2019 - 11:54 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الشاعر عبد الستار سليم إن ابن عروس الذي وصل بفن شعر الواو لأهم درجات نضجه وانتشاره، لافتًا إلى أن هناك من سبقوه لكنه هو الذي طوره.

وأضاف عبدالستار سليم خلال حواره برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية TeN أن ابن عروس كانت بينه وبين النساء مشاكل، وهربت زوجته ليلة فرحها مع ابن عمها، وانفضت جماعته من حوله، وبقى وحيدًا ثم تاب بعد أن كان قاطع طريق.

وأوضح عبدالسار سليم أن فن الواو له قواعده وأوزانه ويعتبر فن شعري خاص وله قواعده التي تميزه وتمنحه جمهورًا خاصًا.

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