نشرة الحوادث.. تشريح جثة عجوز قتله سائق وزوجته بعد استدراجه لسهرة حمراء.. تفاصيل مقتل عروس المنوفية في صباحيتها

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، حوادث مأساوية ضمت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل، لاسيما قرارات للنيابة وغيرها.
*بعد استدراجه لـ سهرة حمراء.. تشريح جثة عجوز قتله سائق وزوجته وألقيا بجثته أسفل الدائري
أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة صاحب مصنع عثر على جثته داخل سيارته أسفل الطريق الدائري بعد مقتله لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها.
*طعنة في الرقبة وضرب على الرأس.. مناظرة جثة عروس المنوفية تكشف كيفية قتلها
عاينت نيابة الباجور بمحافظة المنوفية جثة منار عادل، عروس المنوفية، التي عثر عليها يوم الصباحية مقتولة بقرية القرانين التابعة لمركز الباجور.
*دماء على الفستان الأبيض.. تفاصيل قتل عروس المنوفية في يوم صباحيتها
لم يتخيل الأب أن فرحته بزواج ابنته ستتحوّل إلى جنازة فى يوم صباحيتها وبدلًا من أن يقول لها "ألف مبروك" يتلقى فيها العزاء.
*مجزرة بسبب قطعة أرض .. دفن جثامين معركة بدشنا وسط تواجد أمني مكثف
شيع أهالي قرية فاو قبلي، عصر اليوم السبت، جثامين ضحايا المعركة الدامية التي نشبت أمس بين عائلتين ونتج عنها مقتل ٥ أشخاص وإصابة اثنين آخرين بأعيرة نارية.
*27 أكتوبر.. محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب
قرّرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب" لـ 27 اكتوبر لاستكمال سماع الشهود.
*60 ألف جنيه لإعادة الجثة.. تفاصيل جديدة فى واقعة سرقة رفات كاهن كنيسة المنيا
ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على اثنين من المتهمين بسرقة تابوت به رفات كاهن من داخل مقبرته بإحدى قرى مركز مغاغة، بعد أن ساوما أقاربه للحصول على مبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه مقابل إعادة الرفات.
*جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب هواتف محمولة ومشغولات ذهبية
أحبطت جمارك مطار القاهرة، برئاسة عصام محمدين، محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من المشغولات الذهبية.
*البرشام المميت.. المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمسجل بالمطرية
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، مسجلا شقيا خطرا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالمطرية.
*التكييف القاتل.. التحقيق فى واقعة انفجار مكيف شقة ومصرع شخص بالغربية
قرر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم تكليف رئيس نيابة قسم شرطة ثان المحلة بفتح باب التحقيق فى واقعة حريق شقة سكنية بسبب انفجار مكيف وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينه موقع الحريق وتحديد اسبابه وتقدير قيمة التلفيات.
*تأجيل محاكمة المتهمين بقتل كويتي في العجوزة لـ 29 يوليو
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهواري، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته لـ 29 يوليو.
*إخلاء سبيل موظف انتحل صفة ضابط بجهة سيادية بالمنطقة الأثرية بالهرم
أمرت نيابة الهرم بإخلاء سبيل موظف بكفالة 200 جنيه عقب إلقاء القبض عليه فى المنطقة الأثرية لانتحاله صفة ضابط بجهة سيادية وأخلت النيابة سبيل صديقه بضمان محل اقامته لعدم علمه أن المتهم ليس ضابطا.
*تأجيل قضية رشوة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة لـ 25 أغسطس
قررت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة ، تأجيل اولى جلسات محاكمة المتهم فى قضية رشوة إدارة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة ، وذلك لجلسة 25 أغسطس لسماع الشهود.
*استدرجوه لقضاء سهرة حمراء بالهرم.. العجوز اكتشف خديعة السائق وزوجته فكان القتل مصيره
تحولت رغبة سائق وزوجته في سرقة صاحب مصنع إلى جريمة قتل بعدما اكتشف أمرهما وحاول مقاومتهما فخنقه الزوج ولف جثته في بطاطين وسجاد ووضعها داخل سيارته وتركها أسفل الطريق الدائري.
*بعد استدراجه لـ سهرة حمراء.. تشريح جثة عجوز قتله سائق وزوجته وألقيا بجثته أسفل الدائري
أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة صاحب مصنع عثر على جثته داخل سيارته أسفل الطريق الدائري بعد مقتله لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها.
*طعنة في الرقبة وضرب على الرأس.. مناظرة جثة عروس المنوفية تكشف كيفية قتلها
عاينت نيابة الباجور بمحافظة المنوفية جثة منار عادل، عروس المنوفية، التي عثر عليها يوم الصباحية مقتولة بقرية القرانين التابعة لمركز الباجور.
*دماء على الفستان الأبيض.. تفاصيل قتل عروس المنوفية في يوم صباحيتها
لم يتخيل الأب أن فرحته بزواج ابنته ستتحوّل إلى جنازة فى يوم صباحيتها وبدلًا من أن يقول لها "ألف مبروك" يتلقى فيها العزاء.
*مجزرة بسبب قطعة أرض .. دفن جثامين معركة بدشنا وسط تواجد أمني مكثف
شيع أهالي قرية فاو قبلي، عصر اليوم السبت، جثامين ضحايا المعركة الدامية التي نشبت أمس بين عائلتين ونتج عنها مقتل ٥ أشخاص وإصابة اثنين آخرين بأعيرة نارية.
*27 أكتوبر.. محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب
قرّرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب" لـ 27 اكتوبر لاستكمال سماع الشهود.
*60 ألف جنيه لإعادة الجثة.. تفاصيل جديدة فى واقعة سرقة رفات كاهن كنيسة المنيا
ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على اثنين من المتهمين بسرقة تابوت به رفات كاهن من داخل مقبرته بإحدى قرى مركز مغاغة، بعد أن ساوما أقاربه للحصول على مبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه مقابل إعادة الرفات.
*جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب هواتف محمولة ومشغولات ذهبية
أحبطت جمارك مطار القاهرة، برئاسة عصام محمدين، محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من المشغولات الذهبية.
*البرشام المميت.. المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمسجل بالمطرية
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، مسجلا شقيا خطرا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالمطرية.
*التكييف القاتل.. التحقيق فى واقعة انفجار مكيف شقة ومصرع شخص بالغربية
قرر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم تكليف رئيس نيابة قسم شرطة ثان المحلة بفتح باب التحقيق فى واقعة حريق شقة سكنية بسبب انفجار مكيف وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينه موقع الحريق وتحديد اسبابه وتقدير قيمة التلفيات.
*تأجيل محاكمة المتهمين بقتل كويتي في العجوزة لـ 29 يوليو
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهواري، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته لـ 29 يوليو.
*إخلاء سبيل موظف انتحل صفة ضابط بجهة سيادية بالمنطقة الأثرية بالهرم
أمرت نيابة الهرم بإخلاء سبيل موظف بكفالة 200 جنيه عقب إلقاء القبض عليه فى المنطقة الأثرية لانتحاله صفة ضابط بجهة سيادية وأخلت النيابة سبيل صديقه بضمان محل اقامته لعدم علمه أن المتهم ليس ضابطا.
*تأجيل قضية رشوة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة لـ 25 أغسطس
قررت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة ، تأجيل اولى جلسات محاكمة المتهم فى قضية رشوة إدارة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة ، وذلك لجلسة 25 أغسطس لسماع الشهود.
*استدرجوه لقضاء سهرة حمراء بالهرم.. العجوز اكتشف خديعة السائق وزوجته فكان القتل مصيره
تحولت رغبة سائق وزوجته في سرقة صاحب مصنع إلى جريمة قتل بعدما اكتشف أمرهما وحاول مقاومتهما فخنقه الزوج ولف جثته في بطاطين وسجاد ووضعها داخل سيارته وتركها أسفل الطريق الدائري.