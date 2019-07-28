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منوعات

شاهد.. بقرة ثائرة تنطح رجلا في أحد شوارع الصين

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:08 ص
صدى البلد
أحمد شريف
كشف فيديو صادم نشره موقع الفيديوهات الشهير لايف لايك، لحظة نطح بقرة ثائرة أحد المارة بالشارع.

ويوضح الفيديو المنشور، بقرة تركض في الشارع وتطيح برجل بشكل مفاجئ خلال سيره بالطريق، لتقذفه في الجهة الأخرى من الطريق.

وأفاد الموقع بأن تلك الواقعة حدثت بأحد المناطق في الصين حين كان يسير أحد الأشخاص دون أن يدري بركض البقرة من خلفه.

فيما لم يوضح الموقع ماذا تعرض الرجل إلى أي إصابات أم لا وذلك بعد إطاحته من قبل بقرة الهائجة.

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