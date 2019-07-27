ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الله مغازي: المشروعات القومية وفرت أكثر من مليون فرصة عمل .. فيديو

السبت 27/يوليه/2019 - 11:36 م
مشروعات قومية
مشروعات قومية
عمرو ممدوح
قال الدكتور عبد الله مغازي، أستاذ قانون دستوري، إن الدولة تتجه لوضع خطة لتوجيه موظفيها واستغلالهم بشكل أفضل، ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاج، وكذلك التأكيد على أنه لا حاجة لتعيين موظفين جدد بالقطاع العام.

وأضاف مغازي، في حواره ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن المشروعات القومية الجديدة استفاد بالعمل بها مليون عامل على الأقل، فبجانب أهمية هذه المشروعات، فهي توفر الكثير من فرص العمل.

أوضح أستاذ القانون الدستوري، أن توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمرات الشباب، تدخل على الفور حيز التنفيذ بعد انتهاء مؤتمرات الشباب، مشيرا إلى أن الشباب يتابع تنفيذ هذه التوصيات، ويدرك أهمية هذه المؤتمرات لما لها من صدى على أكبر المستويات.


ترشيحاتنا

قاسي كـ الصخر.. تعليق ريا أبي راشد على صورتها بصحبة ذا روك

فيديوجراف| تفاصيل حبس المغربية مريم حسين في قضية هتك العرض

مفاجأة: السبسى تعرض للتسمم قبل وفاته والإخوان خططوا للانقلاب عليه

جنازة مهيبة لعروس المنوفية المقتولة.. صور

موجز الرياضة.. درع الدوري في برج العرب.. ونجم الزمالك إلى بيراميدز .. وتطورات رحيل طارق حامد

عتاب على التصرفات.. زينة ترد على منتقديها بـ الهوت شورت.. شاهد

قتل العروسة في الصباحية.. شاب ينهى حياة زوجته بعد 24 ساعة من حفل الزفاف بالمنوفية

ننشر أول صور لـ منار الأقرع عروس المنوفية المقتولة في يوم الصباحية

دماء على الفستان الأبيض.. تفاصيل قتل عروس المنوفية في يوم صباحيتها.. صور

هتك العرض بالرضا.. القصة الكاملة لـ سجن وترحيل مريم حسين من الإمارات

مفاجأة: السبسى تعرض للتسمم قبل وفاته والإخوان خططوا للانقلاب عليه

موجز أنباء تنسيق 2019.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى غداً.. علاج طبيعي 96.8%.. والبيطري والهندسة تدخلان المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2019.. مفاجأة.. الهندسة تدخل المرحلة الثانية علمي رياضة

طعنة في الرقبة وضرب على الرأس.. مناظرة جثة عروس المنوفية تكشف كيفية قتلها

الطبيب المعالج: هذا المرض سبب وفاة الفنان فاروق الفيشاوي..فيديو

بشرى لطلاب علمي.. علاج طبيعي 96.8% وبيطري في المرحلة الثانية

المهن الموسيقية عن حمو بيكا: تعرض للضرب في شبرا وبلاش نلمعه ..فيديو

الزمالك يحسم موقفه من رحيل طارق حامد ومحمود علاء.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العودة من رحلته العلاجية.. أول ظهور لـ شيخ الأزهر فى مسقط رأسه بالاقصر.. شاهد

بحروف من ذهب.. منتخب اليد يسطر التاريخ رغم الهزيمة من فرنسا

ننشر أول صور لـ منار الأقرع عروس المنوفية المقتولة في يوم الصباحية