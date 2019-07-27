عبد الله مغازي: المشروعات القومية وفرت أكثر من مليون فرصة عمل .. فيديو

قال الدكتور عبد الله مغازي، أستاذ قانون دستوري، إن الدولة تتجه لوضع خطة لتوجيه موظفيها واستغلالهم بشكل أفضل، ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاج، وكذلك التأكيد على أنه لا حاجة لتعيين موظفين جدد بالقطاع العام.



وأضاف مغازي، في حواره ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن المشروعات القومية الجديدة استفاد بالعمل بها مليون عامل على الأقل، فبجانب أهمية هذه المشروعات، فهي توفر الكثير من فرص العمل.



أوضح أستاذ القانون الدستوري، أن توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمرات الشباب، تدخل على الفور حيز التنفيذ بعد انتهاء مؤتمرات الشباب، مشيرا إلى أن الشباب يتابع تنفيذ هذه التوصيات، ويدرك أهمية هذه المؤتمرات لما لها من صدى على أكبر المستويات.





