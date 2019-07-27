طبيب يقدم نصائح هامة لحجاج بيت الله الحرام

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العينى، نصائح هامة لحجاج بيت الله الحرام خلال أداء مناسك الحج .
وأضاف في "تصريحات تلفزيونية "، أنه يجب الابتعاد عن الشمس بقدر المستطاع وتناول المياه بكثرة، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة .
وتابع :"لا أنصح بأخذ الأدوية مع الحجاج ، المملكة العربية السعودية تقوم بتوفير كافة الأدوية المختلفة بأجود الأنواع لحجاج بيت الله الحرام".
وأضاف في "تصريحات تلفزيونية "، أنه يجب الابتعاد عن الشمس بقدر المستطاع وتناول المياه بكثرة، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة .
وتابع :"لا أنصح بأخذ الأدوية مع الحجاج ، المملكة العربية السعودية تقوم بتوفير كافة الأدوية المختلفة بأجود الأنواع لحجاج بيت الله الحرام".