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طبيب يقدم نصائح هامة لحجاج بيت الله الحرام

السبت 27/يوليه/2019 - 11:36 م
حسام الحارتي
وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العينى، نصائح هامة لحجاج بيت الله الحرام خلال أداء مناسك الحج .

وأضاف في "تصريحات تلفزيونية "، أنه يجب الابتعاد عن الشمس بقدر المستطاع وتناول المياه بكثرة، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة .

وتابع :"لا أنصح بأخذ الأدوية مع الحجاج ، المملكة العربية السعودية تقوم بتوفير كافة الأدوية المختلفة بأجود الأنواع لحجاج بيت الله الحرام".

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