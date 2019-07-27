طبيب يقدم نصائح هامة لحجاج بيت الله الحرام

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العينى، نصائح هامة لحجاج بيت الله الحرام خلال أداء مناسك الحج .



وأضاف في "تصريحات تلفزيونية "، أنه يجب الابتعاد عن الشمس بقدر المستطاع وتناول المياه بكثرة، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة .



وتابع :"لا أنصح بأخذ الأدوية مع الحجاج ، المملكة العربية السعودية تقوم بتوفير كافة الأدوية المختلفة بأجود الأنواع لحجاج بيت الله الحرام".

