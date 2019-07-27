قبل مباراة لقاء الأهلي والزمالك.. هاشتاج #ياابطال_القمه_مش_هزار يتصدر تويتر

دشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ياابطال_القمه_مش_هزار، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏عشان تعرف تكسب الاهلي

لازم يكون عندك عزيمه

ولما يبقي عندك عزيمه

ابقي اعزمني😂😂‎#ياابطال_القمه_مش_هزار



‏عمري عشان الاهلي يهوووون

‎#ياابطال_القمه_مش_هزار



‏قلقان من ماتش بكرة لاعيبة الزمالك هتنزل عايزة تاكل النجيلة وعندهم غل ورغبة في العكننة علينا ومصالحة جمهورهم بالفوز في المقابل لاعبتنا هتبقى نازلة عندها تشبع من الفوز بالدوري دا غير الثقة المفرطة في الفوز على الزمالك ودي اكتر حاجة بتخوفني ربنا يستر

‎#ياابطال_القمه_مش_هزار



‏الفرحه مش هتكمل غير بالمكسب انتوا اللي عودونا علي كده واحنا وثقين فيكم إنكم هتعملوها بكره

‎#ياابطال_القمه_مش_هزار



ويلقي الاهلي والزمالك في مباراة القمة مساء غدا الاحد في الثامنة مساء علي استاد برج العرب.



وحسم الاهلي لقب الدوري لصالحة في مباراة المقاولون العرب الاخيرة والتي فاز بها الاهلي بثلاثة اهداف مقابل هدف