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فن

نشرة الفن المسائية | اختيار هند صبري ضمن لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا.. وإلهام شاهين في عزاء والدة عزة بلبع

السبت 27/يوليه/2019 - 11:46 م
صدى البلد
نورا نبيل
نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

عبّرت الفنانة هند صبري عن سعادتها بإختيارها كعضو لجنة تحكيم بأحد مسابقات الدورة الجديدة من مهرجان فينيسيا السينمائي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أعربت الفنانة مروة ناجى عن سعادتها بتخطى كليبها الجديد "حبيت من قلبى " حاجز ال 2 مليون مشاهد , وذلك خلال فترة وجيزة من طرح الكليب على القنوات الفضائية ، فيما تفاعل جمهور ناجى بعمل فيديوهات متنوعة للكليب من تمثيلهم على صوت الأغنية التى اشادوا بها وبإحساس مروة فيها ... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها على "تويتر"، عن طرح أغنية الفنانة راندا حافظ "خلاص قررت" من ألبومها الجديد، عبر تطبيق ديزر للموسيقى... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة الفنانة عزة بلبع التي رحلت بعد صراع مع المرض... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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