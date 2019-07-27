نشرة الفن المسائية | اختيار هند صبري ضمن لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا.. وإلهام شاهين في عزاء والدة عزة بلبع

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:





عبّرت الفنانة هند صبري عن سعادتها بإختيارها كعضو لجنة تحكيم بأحد مسابقات الدورة الجديدة من مهرجان فينيسيا السينمائي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"حبيت من قلبي" لمروة ناجي يتخطى حاجز 2 مليون مشاهد