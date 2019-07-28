المركزي في 3 شهور.. قروض العملاء ترتفع لـ 1.86 تريليون جنيه..الزراعة تستحوذ علي 18.11 مليار والصناعة 298.3 مليار

البنك المركزي:

ارتفاع القروض غير الحكومية لـ1.3 تريليون جنيه أبريل الماضي

و1.86 تريليون جنيه قروض عملاء البنوك في 3 أشهر





ارتفعت جملة أرصدة القروض الممنوحة لعملاء البنوك في إبريل الماضي إلي 1.86 تريليون جنيه مقابل 1.843 تريليون جنيه في مارس السابق له بفارق 17 مليار جنيهـ ومقارنة بـ 1.823 تريليون جنيه في فبراير 2019 بفارق 37 مليار جنيه.





قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن جملة القروض الممنوحة للحكومة بلغت 569.033 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 567.3 مليار جنيه في مارس السابق له مقارنة بـ 568.41 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.





ووصلت ارصدة القروض الحكومية بالعملة المحلية لـ 231.843 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 227.943 مليار جنيه في مارس السابق له ومقارنة بـ 227.65 مليار جنيه في فبراير 2019.





وبلغت أرصدة تلك القروض بالعملة الأجنبية لـ 337.2 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 339.344 مليار جنيه في مارس السابق له ومقارنة بـ 340.8 مليار جنيه في فبراير السابق عليه.





وكشف البنك عن ارتفاع القروض الممنوحة لعملاء الجهاز المصرفي من غير الحكومة لـ 1.3 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 1.28 تريليون جنيه في مارس السابق له بفارق20 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.255 تريليون جنيه في فبراير 2019 بفرق 45 مليار جنيه.





وذكر التقرير أن جملة القروض بالعملة المحلية بلغت 1.003 تريليون جنيه مقابل 985.95 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 960 مليار جنيه في فبراير 2019.





أشار التقرير إلي أن قطاع الزراعة لتستحوذ على 18.11 مليار جنيه من تلك القروض مقابل 17.4 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 16.2 مليار جنيه في فبراير الماضي.



