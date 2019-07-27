ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مغامرة.. بوتين يخطف الأنظار خلال اكتشافه غواصة غارقة منذ الحرب العالمية الثانية.. صور

السبت 27/يوليه/2019 - 11:54 م
صدى البلد
أحمد شريف
خطف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأنظار بعد خوضه مغامرة في أعماق خليج فنلندا على متن غواصة لاستكشاف غواصة سوفييتية غرقت خلال الحرب العالمية الثانية.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، غرقت غواصة Shchuka من طراز Shch-308 في أكتوبر 1942 بالقرب من جزيرة جوجلاند، غرب سان بطرسبرج .

والتقطت صور لبوتين وهو يبتسم اثناء ركوب الغواصة للغوص في أعماق البحر لاكتشاف الغواصة المفقودة .

وبعد ركوب الرئيس الروسي للغواصة الزجاجية التى طفت فوق المياة تمهيدًا للنزول إلى قاع البحر في مغامرة بحرية متحمس لها بوتين .

تم اكتشاف هيكل الغواصة الغارقة في سبتمبر 2018 ملقاة على قاع البحر شمال جزيرة بولشوي.

ويعتقد أن الغواصة غرقت بعد اصطدامها بلغم ألماني وقتل جميع أفراد طاقمه البالغ عددهم 40 شخصًا.

ترشيحاتنا

أخبار نادي الزمالك اليوم السبت 27-7-2019.. حسم موقفه من رحيل طارق حامد ومحمود علاء

ننشر أول صور لـ منار الأقرع عروس المنوفية المقتولة في يوم الصباحية

بشرى للاقتصاد.. برلماني: ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات

قاسي كـ الصخر.. تعليق ريا أبي راشد على صورتها بصحبة ذا روك

الظهور الأول.. تريزيجيه يقود أستون فيلا لاكتساح تشارلتون 4/ 1 وديا.. فيديو

التكييف القاتل.. التحقيق فى واقعة انفجار مكيف شقة ومصرع شخص بالغربية.. صور

قتل العروسة في الصباحية.. شاب ينهى حياة زوجته بعد 24 ساعة من حفل الزفاف بالمنوفية

ننشر أول صور لـ منار الأقرع عروس المنوفية المقتولة في يوم الصباحية

دماء على الفستان الأبيض.. تفاصيل قتل عروس المنوفية في يوم صباحيتها.. صور

هتك العرض بالرضا.. القصة الكاملة لـ سجن وترحيل مريم حسين من الإمارات

مفاجأة: السبسى تعرض للتسمم قبل وفاته والإخوان خططوا للانقلاب عليه

موجز أنباء تنسيق 2019.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى غداً.. علاج طبيعي 96.8%.. والبيطري والهندسة تدخلان المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2019.. مفاجأة.. الهندسة تدخل المرحلة الثانية علمي رياضة

طعنة في الرقبة وضرب على الرأس.. مناظرة جثة عروس المنوفية تكشف كيفية قتلها

الطبيب المعالج: هذا المرض سبب وفاة الفنان فاروق الفيشاوي..فيديو

بشرى لطلاب علمي.. علاج طبيعي 96.8% وبيطري في المرحلة الثانية

المهن الموسيقية عن حمو بيكا: تعرض للضرب في شبرا وبلاش نلمعه ..فيديو

الزمالك يحسم موقفه من رحيل طارق حامد ومحمود علاء.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العودة من رحلته العلاجية.. أول ظهور لـ شيخ الأزهر فى مسقط رأسه بالاقصر.. شاهد

بحروف من ذهب.. منتخب اليد يسطر التاريخ رغم الهزيمة من فرنسا

ننشر أول صور لـ منار الأقرع عروس المنوفية المقتولة في يوم الصباحية