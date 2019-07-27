مغامرة.. بوتين يخطف الأنظار خلال اكتشافه غواصة غارقة منذ الحرب العالمية الثانية.. صور

خطف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأنظار بعد خوضه مغامرة في أعماق خليج فنلندا على متن غواصة لاستكشاف غواصة سوفييتية غرقت خلال الحرب العالمية الثانية.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، غرقت غواصة Shchuka من طراز Shch-308 في أكتوبر 1942 بالقرب من جزيرة جوجلاند، غرب سان بطرسبرج .





والتقطت صور لبوتين وهو يبتسم اثناء ركوب الغواصة للغوص في أعماق البحر لاكتشاف الغواصة المفقودة .





وبعد ركوب الرئيس الروسي للغواصة الزجاجية التى طفت فوق المياة تمهيدًا للنزول إلى قاع البحر في مغامرة بحرية متحمس لها بوتين .





تم اكتشاف هيكل الغواصة الغارقة في سبتمبر 2018 ملقاة على قاع البحر شمال جزيرة بولشوي.



