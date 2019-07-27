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الحكومة الأفغانية تعلن مفاوضات مباشرة مع طالبان

السبت 27/يوليه/2019 - 11:53 م
حركة طالبان
حركة طالبان
أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزير الدولة الأفغاني لشئون السلام عبد السلام رحيمي إعلانه أن مفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قد تعقد خلال الأسبوعين المقبلين.

ورفضت طالبان حتى الآن التفاوض المباشر مع حكومة الرئيس أشرف غني بحجة أنها "غير شرعية"، باستثناء اجتماع واحد عقد أخيرا حضره مسئولون أفغان بصفة شخصية.

وقال رحيمي "نستعد لمفاوضات مباشرة. ستتمثل الحكومة بوفد من 15 شخصا".

وأضاف:"نعمل مع جميع الأطراف ونأمل أن يعقد الاجتماع الأول في دولة أوروبية خلال الأسبوعين المقبلين".

ولم يحدد الوزير مكان الاجتماع، علما بأن ألمانيا اضطلعت بدور رئيسي في مباحثات "الحوار الأفغاني في وقت سابق هذا الشهر، ومثلها النرويج.

ولم يصدر أي تعليق من طالبان على كلام الوزير الأفغاني، الذي صدر فيما تستمر زيارة الموفد الأمريكي زلماي خليل زاد لكابل حيث التقى الرئيس الأفغاني ومسئولين آخرين.

وتحدث الأمريكيون وطالبان عن إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق ينهي تدخلا عسكريا أمريكيا في أفغانستان عمره نحو 18 عاما. لكن ذلك يتطلب محادثات مباشرة بين كابل والمتمردين.

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