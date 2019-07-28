عرض مسرحية "اللي رسمت الطريق" بدمياط الجديدة

استضاف قصر ثقافة دمياط الجديدة، مساء السب، مسرحية "اللي رسمت الطريق" من انتاج المجلس القومي للمرأة.





وناقشت المسرحية الدور الهام الذي قامت به المرأة المصرية طوال تاريخ مصر الحديث، ودروها في نجاح الثورات التى قام بها الشعب المصري وثورته ضد الظلم والاضطهاد والتعنت والإرهاب والفساد والطغاة من أجل رفعة هذا الوطن؛ والحفاظ على حريته واستقلاله .





جدير بالذكر أن العرض المسرحي "اللي رسمت الطريق" بطولة الفنانات نهال عنبر، وعبير منير، هدى ادريس وزينة، يشاركهم عصام رشوان، وأيمن اسماعيل، وخالد قابيل، ومحمد سلطان ومحمد صلاح، أشعار أحمد بيرو، الحان بورا، ديكور هادى جمال، فكرة ماجدة محمود، تأليف محمد الحناوى ومحمد السباعى، مخرج منفذ منال سلامة، إخراج أحمد سمير ريان .



