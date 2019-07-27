طالبة تتعرض لحادث.. ورئيس جامعة الأزهر يقرر نقلها إلى المستشفى التخصصي

تعرضت إحدى طالبات جامعة الأزهر، لحادث سير بجوار الجامعة بمدينة نصر وعلى الفور تم نقل الطالبة لتلقي العلاج بمستشفى الأزهر التخصصي.



وقرر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، توفير الرعاية الكاملة للطالبة واخباره بحالتها اولا بأول.



وأشار: إلى أنه سيزور الطالبة فور عودته من المشاركة في فعاليات مؤتمر كلية العلوم والذي يعقد بمدينة الغردقة، للاطمئنان على حالتها.