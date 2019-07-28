موجز التوك شو.. مفاجأة.. السبسى تعرض للتسمم قبل وفاته والإخوان خططوا للانقلاب عليه.. وهذا المرض سبب وفاة الفنان فاروق الفيشاوي

قالت السفيرة نبيلة القدي، وزير مفوض تونسي سابق بالجامعة العربية، إن الأحداث التي شهدتها تونس خلال الشهر الماضي غيرت الأوضاع بشكل كبير.



وأضافت:" في يوم 27 يونيو قام إخواني بتفجير نفسه في تونس وفي نفس اليوم تم نقل الرئيس الراحل السبسي إلى المستشفى ".



وأضافت " القدي " في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلة:"وفي نفس اليوم أعلنت ابنة الغنوشي رئيس حزب النهضة الإخواني وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي".



وتابعت:" كان يتم التدبير لمحاولة إنقلاب على الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وبإعلان وفاة السبسي وتعب رئيس البرلمان، وبحكم الدستور التونسي يتم إسناد إدارة البلاد إلى نائب رئيس البرلمان وهو عبد الفتاح مورو التابع لحزب النهضة الإخواني، ولكن رئيس البرلمان محمد الناصر علم هذا المخطط وأحبطه بالذهاب إلى البرلمان".



وأكملت:" هناك بيانات تؤكد صحة تعرض الرئيس الراحل السبسي للتسمم وأنه دخل المستشفى بسبب التسمم، وأعلن نجله في تصريحات له في الإعلام التونسي بأن والده دخل المستشفى بسبب التسمم".



وجدي غنيم يحرض على قتل أحمد موسى.. والإعلامي يرد: سلاحي قلمي ولساني







عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو للإرهابي التكفيري وجدي غنيم وهو يحرض فيه على قتله على الهواء عندما كان ضيفا على الإرهابي محمد ناصر.



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الإرهابي وجدي غنيم تكفيري داعشي يدعو إلى القتل وفكر الجماعة الإرهابية قائم على قطع الرقاب .



وتابع:" تنظيم داعش الإرهابي خرج من رحم جماعة الإخوان الإرهابية وعناصر الجماعة تحرض على الإرهاب على الهواء في قنوات قطر وتركيا".



وأكمل: "أنا لا أمسك سلاحا ولكن سلاحي قلمي ولساني وهما أقوى من الرصاص وأنا أؤمن بما أقوله لأنني أدافع عن بلدي ولا أحمل بندقية لكي يحرض الإخوان على قتلي".



الطبيب المعالج: هذا المرض سبب وفاة الفنان فاروق الفيشاوي







كشف الدكتور حمدي عبدالعظيم، أستاذ الأورام بطب قصر العيني، تفاصيل المرض الذي تسبب في وفاة الفنان فاروق الفيشاوي.



وقال "عبدالعظيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن الراحل الفنان فاروق الفيشاوي كان ممثلا قديرا، معقبا: «تعرفت عليه في رحلة مرضه».



وأضاف: «الفنان فاروق الفيشاوي كان مؤمنا وصبر على مرضه»، موضحا: «المرض الذي أصيب به كان مرض مركب يصعب علاجه لأن فيه جزء تليف في الكبد نتيجة التهابات فيروسية، وفيه جزء ورم في الكبد، وكلاهما مرض صعب».



وتابع: «الراحل فاروق الفيشاوي كان ماشي كويس مع العلاج في الفترة الأولى، وكان لديه شجاعة وإصرار علي محاربة المرض، إنما في الفترة الأخيرة تسبب التليف الكبدي في مشكلة لم نقدر عليها وهذا كان السبب المباشر لوفاته».



أستاذ تمويل يكشف أسباب وصول الجنيه للمركز الثاني عالميا كأفضل عملة



قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، أدى إلى تحسن وضع الجنيه بشكل كبير في الفترة الأخيرة.



وأضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه بعد استعادة الجنيه المصري عافيته وقيمته، أصبحنا نشهد انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم، مشيرا إلى أن انخفاض معدلات التضخم يدفع الحكومة إلى تقديم المزيد من المساعدات والدعم.



وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن تصنيف بلومبيرج أعلن احتلال الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداء على مستوى العالم في عام 2019، مشيرا إلى أن العملة تعبر عن الوضع الاقتصادي والحالة الاقتصادية.



المهن الموسيقية عن حمو بيكا: تعرض للضرب في شبرا وبلاش نلمعه



قال طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن قرار منع كل من "حمو بيكا، وبعض المطربين الشعبيين من الغناء؛ ليس سهلًا، وهناك حالة هجوم عليهم بعد هذا القرار.



وأشار "مرتضى"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سيد علي لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن القرار يأتي في إطار التصدي للإسفاف وحالة التردي الغنائي، معقبًا: "مش هنسيب الولاد ينضحك عليهم من حمو بيكا وغيره ولو تركناهم هيزيدوا.. الولاد مجني عليهم من تلك الأغاني الهابطة ".



ونوه المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية إلى أن "حمو بيكا" تعرض للضرب في منطقة شبرا، مناشدًا وسائل الإعلام بعدم تلميع مدعي الغناء أمثال حمو بيكا.



وانتقد المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، استضافة بعض الإعلاميين لهؤلاء باعتبارهم مبدعين، لافتا إلى أن " أم كلثوم" و"عبدالحليم" وغيرهم دعموا بلادهم بالأغاني الوطنية، أما هذه الأغاني فهي تدمر الأجيال الجديدة.



الأوقاف تعلق على قتل شخصين داخل مسجد بأسيوط



أوضح عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط؛ أن واقعة قتل شخصين داخل المسجد على أثر خلاف منذ عام بين الطرفين، وقعت خارج المسجد ولم يصب إمام المسجد كما يدعي البعض.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»: « إمام المسجد بصحة وعافية ولا يوجد اي عامل مصاب بالرصاص؛ فالإمام لم يتدخل في هذه المعركة»؛ لافتا أن الدافع وراء تلك الجريمة الثأر.



واستنكر وكيل الأوقاف؛ صراعات الثأر المنتشرة في أسيوط؛ مشيرا إلى أن الظاهرة نالت الأطفال وقتل العديد منهم في الفترة الماضية.



وأكد وكيل الأوقاف، أنه تم إطلاق حملة اسيوط بلا ثأر بالتعاون مع المحافظة والشرطة والمجلس القومي للمرأة؛ منوها أن المرأة هي التي تدفع أبناءها للأخذ بالثأر.



تناولت برامج "التوك شو" أمس السبت، العديد من الأخبار المهمة على الساحة، وتناولت عددًا من القضايا، وجاءت أهم الأخبار كالتالي:مفاجأة.. السبسى تعرض للتسمم قبل وفاته والإخوان خططوا للانقلاب عليه