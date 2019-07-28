غضبت أم كلثوم لضعف راتبه.. قصة يحيى شاهين سي السيد السينما المصرية

"سي السيد" السينما المصرية، أو ديكتاتور المرأة، أو عم "سلامة" كلها أسماء اشتهر بها الفنان الكبير يحيي شاهين، والذي رغم وفاته إلا أنه ظل لقبه "سيد السيد" شاهدا على أعماله الفنية التي قدمها ونجاحه الكبير في تجسيده دور الديكتاتور الذي يسيطر على أفراد أسرته بالقوة بينما يتعامل خارج بيته اللطف واللين وفقا لدوره في ثلاثية الأديب العالمي نجيب محفوظ.



فمن داخل أسرة بسيطة في جزيرة ميت عقبة بمحافظة الجيزة، ولد الفنان يحيي شاهين في 28 يوليو 1917، والذي تلقى دراسته الابتدائية في مدرسة عابدين، وأحب المسرح وبدأ يشق طريقه إليه رغم سنه، حتى تخرج والتحق بالعمل في إحدى شركات الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، لكنه حبه للتمثيل دفعه لعدم الاستمرار في العمل.



لم يستسلم يحيي شاهين للوظيفة الحكومية لكنه سعى لتحقيق حلمه والبحث عن الشهرة، حتى التحق بإحدى فرق المسرح، واستطاع الانضمام للفرقة القومية للمسرح، والتي بدأ فيها تقديم العديد من المسرحيات أمثال مجنون ليلى، روميو وجوليت، حتى جاءته الفرصة للقيام بأول دور له في السينما في أحد الأعمال التي كانت تجسد فيها الفنانة الكبيرة كوكب الشرق أم كلثوم دور البطولة.



الصدفة وحدها دعمت الفنان القدير يحيي شاهين في بداية مسيرته الفنية، حينما كان يجلس على مائدة الطعام لتناول وجبة الإفطار خلال تصوير أول أعمال وكان مغمورا لا يعرفه أحد، وتفاجأ بالفنانة أم كلثوم تجلس معه وتناول معه الطعام، والتي سألته عن أجره ليخبرها أنه يتقاضي 150 جنيها، مما أغضب كوكب الشرق.



"أم كلثوم" التي وجدت فيه يحيي شاهين نواة فنان، لم تتركه ولكتها أصرت على دعمه واشترطت على المنتج زيادة أجره إلى 600 جنيه كي تستكمل التصوير، ومساواته بما بأجر الفنان حسين صدقي الذي كان معهما في نفس العمل، حتى أن المنتج لم يجد أمامه إلا الرضوخ لما طلبته كوكب الشرق وزيادة أجر الفنان يحيي شاهين.



وبدوره لم ينس الفنان يحيي شاهين ما فعلته الفنانة أم كلثوم له ووقوفها بجانبه، حتى ظل طوال حياته يحفظ لها هذا الجميل ويعترف في كل لقاءاته بفضلها الكبير عليه ودعمها له في بداية مسيرته الفنية.

