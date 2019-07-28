7 أجانب في القمة 118.. مصير خالد جلال مع الزمالك في أقدام نجوم الأهلي

ساعات وتنطلق مباراة القمة رقم 118 بين القطبين الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري العام المصري الذي امتد قرابة العام بسبب كثرة التأجيلات تارة وتنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية تارة أخرى، ليدخل الدوري المصري موسوعة أطول الدوريات في العالم خلال السنوات الأخيرة.



مباراة اليوم تحمل الكثير من المفاجآت لكلا الطرفين، فالفوز لأبناء القلعة الحمراء يزيد الاستقرار الفني والإداري الذي ينعم به الأهلي خلال الموسم الحالي، ويمثل انتصارا جماهيريا وبطولة خاصة يختتم بها موسمه الملئ بالافراح والانكسارات.



أما الخسارة فلن تكون مؤثرة بشكل كبير على موقف الأحمر الذي حسم اللقب وقد تكون مغضبة لجماهيره لفترة بسيطة نظرا لكونها مباراة من طابع خاص .



أما الفوز والانتصار للأبيض فسيكون بمثابة رد اعتبار بسيط من لاعبي الزمالك لجماهيرهم بعد فشلهم الكبير في الحفاظ على تقدمهم في مسابقة الدوري وتفريطهم في النقاط تباعا للمنافس المباشر إلى جانب أن الفوز قد يمنح المدرب خالد جلال قبلة الحياة من جانب إدارة النادي التي تنتظر انتصارا أبيض معنوي ليتم تجديد الثقة في خالد خلال مباريات الكأس وربما نجد استقالة جماعية من الجهاز الفني عقب المباراة.



أما في حالة الخسارة فستكون الأمور مشتعلة بكل ماتحمل الكلمة من معنى داخل قلعة ميت عقبة وبالطبع ستحمل الجماهير اللاعبين وإدارة النادي مسؤولية الإخفاق الكبير أمام المنافس الأحمر .



على الجانب الفني وقد تكون من المرات النادرة التي تشهد فيها لقاءات القمة مشاركة سبعة لاعبين أجانب من الطرفين، على الجانب الأحمر سيكون التونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو ضمن قائمة الأهلي الأساسية ويظل الثنائي جيرالدو وأجايي أحد أهم الأوراق الرابحة التي من المحتمل أن يدفع بهم المدرب الاورجواياني مارتن لاسارتي.



على الجانب الآخر ضمن الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي المشاركة الأساسية مع الزمالك فيما يظل المغربي حميد أحداد أحد أهم الأوراق الرابحة التي قد يدفع بها المدرب خالد جلال حسب سير المباراة.