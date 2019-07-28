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رياضة

مصر ضد البرتغال.. موعد مباراة منتخب شباب اليد لتحديد ثالث المونديال

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:40 ص
منتخب شباب اليد
منتخب شباب اليد
ريهام بكير
موعد مباراة منتخب شباب اليد القادمة في المونديال الذي ينافس فيه منتخب مصر لكرة اليد "شباب" على المركز الثالث في بطولة كأس العالم، بعد أن تلقى هزيمته الأولى على يد نظيره الفرنسي بنتيجة 35-33 ضمن منافسات دور نصف نهائي في البطولة، المقامة في إسبانيا ليصعد الديوك إلى النهائي، يخوض الفراعنة الصغار اليوم مباراة تحديد المركز الثالث.

موعد مباراة منتخب شباب اليد القادمة في المونديال.. ويعتبر المنتخب المصري هو أول منتخب غير أوروبي يفوز بسبع مباريات في بطولة العالم ابتداء من الجولة التمهيدية تليها جولة دور ربع النهائي من البطولة. 

موعد مباراة منتخب شباب اليد القادمة في المونديال، اليوم الأحد، في الثانية ظهراً أمام البرتغال، ليتحدد الفائز بالمركز الثالث.

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