الحرمان العاطفي أهمها.. كيف تخفض هرمون الكورتيزول المسئول عن سمنة الكرش؟

يفرز الجسم هرمون الكورتيزول ( Cortisol ) المعروف بأنه (هرمون التوتر) للمساعدة على التعامل مع التوتر الجسدي والعقلي، وتزيد نسبته في الدم عندما نتعرض للتوتر الجسدي او العاطفي، هذا الارتفاع يؤثر على بعض توازنات الجسم الكيميائية وقد يؤدي الى أعراض منها:



زيادة الشهية - زيادة الوزن – تخزين الدهون فى منطقة البطن و الخصر( سمنة الكرش ) - خطر الإصابة بالسكتة الدماغية- ارتفاع ضغط الدم - أمراض قلبية وعائية – زيادة إحتمال الإصابة بمرض السكر – هشاشة العظام – قصور فى وظائف الغده الدرقيه – الإمساك المزمن – إنخفاض المناعه الطبيعيه للجسم.



وأكد الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، إنه يمكنك التقليل من نسبة الكورتيزول في الدم بطرق طبيعية منها:



1- تناول وجبات غذائية متوازنة تحتوي على الكثير من الخضراوات والفواكه، الأطعمة ذات مؤشر السكر المنخفض مثل البيض تخفض نسبة الكورتيزول في الدم.



2- منتجات الحبوب الكاملة تساعد البروتينات السيطرة على إنتاج الكورتيزول في الجسم.ابتعد عن الأطعمة المصنعة من السكر والدقيق الأبيض ، فيتامين ب5 والفوليك اسيد يخفض مستويات الكورتيزول، وهي متوفرة في البقوليات، السمك، الحبوب الكاملة، البازيلاء، بذور عباد الشمس، الفواكة مثل البرتقال والبطيخ.



3- كوب من اللبن الدافىء خالي من الدسم قبل النوم يخفف من التوتر، أظهرت الأبحاث ان الكالسيوم يخفف من القلق و تقلبات المزاج لذلك خبراء التغذية يوصون عادة بحليب قليل او خالى من الدسم أو زبادى خالى من الدسم.



4- ممارسة الرياضة بشكل منتظم مما يحفز المخ بإفراز الاندروفين (يمنح شعورا بالارتياح) ويكافح التوتر والقلق.



5- خذ قسطا من الراحة لوحدك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة في اليوم، مارس خلالها التأمل أو القراءة، أو ممارسة أي هواية تحبها، أوقات الراحة والاسترخاء ضرورية للحد من التوتر، والذي يساعد على تنظيم إنتاج هرمونات الجسم.



6- الأعشاب مثل: الريحان والجذر الذهبي وحشيشة الملاك و البردقوش وجذر استراجوس تخفض نسبة الكورتيزول.



7- الفيتامينات والمعادن خاصة فيتامين C ( أسكوربيك أسيد ) يخفض هرمون الكورتيزول بشكل طبيعي، الفوليك اسيد يضبط وظيفة وعمل الغدد الكظرية التي تفرز الكورتيزول .