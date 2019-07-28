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رياضة

نهائي مونديال شباب اليد.. موعد مباراة فرنسا وكرواتيا

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:31 ص
صدى البلد
ريهام بكير
تمكن منتخب كرواتيا لشباب كرة اليد تحت 21 سنة، من الوصول للمباراة النهائية في بطولة العالم والمقامة حاليا في إسبانيا.

وفاز منتخب كرواتيا على البرتغال بنتيجة 31 - 28، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، ليلتقي المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية مع نظيره الفرنسي اليوم الأحد، في تمام الرابعة والنصف مساء.

ويعد منتخب كرواتيا أقوى المنتخبات، حيث لم يتلق أي هزيمة في البطولة، فقد حقق الفوز في كل مبارياته بداية من الدور التمهيدي، حيث حقق الفوز علي كوسوفو بنتيجة 23-17، وبعدها الفوز علي البرازيل 29-33، والفو علي المجر بنتيجة 37-32 ، والفوز علي البحرين 32 - 23، والفوز علي البرتغال، 32 -30، وفي دور ال16 حقق منتخب كرواتيا الفوز علي ايسلندا بنتيجة 29-16، وأقصي الكروات منتخب تونس من دور ربع النهائي بنتيجة 27-24، وأخيرا فاز على البرتغال وتأهل للنهائي.

بينما تعرض منتخب فرنسا لهزيمة قاسية أمام السويد بنتيجة 27-23 وبعدها مصر بنتيجة 37-32.

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