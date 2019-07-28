محاربة الأنيميا والشيخوخة.. 5 أسباب تجعلك تتناول موزة على الريق

اعتاد الجميع على تناول كوب القهوة الصباحي فور الاستيقاظ، لكنها عادة خاطئة حذر منها الأطباء، كذلك يغفل البعض عن تناول وجبة الإفطار رغم أنها أهم وجبة في اليوم، لكن الأفضل من كل هذا تناول ثمرة موز واحدة يوميا على الريق لتحميك من الكثير من الأمراض وتعود بشكل إيجابي على البشرة والشعر.



بحسب موقع health24 ، إليك فوائد مدهشة لتناول موزة واحدة يوميا على الريق:



1- تعالج الأنيميا وتعمل على رفع نسبة الحديد في الدم بشكل سريع.



2- الموز يحتوي على مضادات للأكسدة وبالتالي يقوي جهازك المناعي ويحميك من العدوى والفيروسات.



3- يساعد في إنتاج الكولاجين الذي يبقى البشرة نضرة دون تجاعيد ويحميها من الشيخوخة المبكرة.



4- يحتوي على نسبة من الألياف، ويساعد على الشعور بالشبع، فهو مناسب لمن يتبعون حميات غذائية لفقدان الوزن.



5- يحتوي على البوتاسيوم وبالتالي يقلل من احتمالية الإصابة بضغط الدم المرتفع.