إطلاقه في سبتمبر.. تعرف على أحدث ميزات هاتف آيفون 11 الجديد وفقًا للتوقعات

يرسم تقرير من مدونة 9to5 Mac التقنية هذا الأسبوع صورة لجميع التغييرات الموجودة أو غير الموجوة المتوقعة في أجهزة «آيفون» القادمة نقلًا عن الأشخاص الذين رأوا الهواتف الجديدة بالفعل، وذلك بعد استحواذ شركة أبل على أعمال المودم من إنتل بمليارات الدولارات، يدعم التقرير معظم ما سمعناه بالفعل عن أجهزة آيفون، لكنه يضع بعض الإضافات إلى هذا المزيج التكنولوجي.



من المتوقع لأجهزة آيفون الثلاثة الجديدة(آيفون 11، آيفون 11 آر، وآيفون 11 آر ماكس) المقرر إطلاقها سبتمبر القادم أنها ستبدو مشابهة جدا لنماذج 2018، ويشاع بأن لها نفس حجم الشاشة مثل سابقاتها (5.8-، 6.1- و 6.5 بوصة)، علاوة على نفس الدقة وتقنية الشاشة نفسها (OLED على كماليات XS و XS Max وشاشة LCD في متابعة XR).



بالإضافة إلى بقاء ميزة التعرف على الوجه، مع الكاميرا الأمامية True Depth بنفس الحجم، لكن الفرق الوحيد الذي أشار إليه 9to5mac هو أن أبل قد تتخلص من تقنية D Touch3، بالإضافة إلى ميزة تسجيل فيديو بطيء الحركة بواسطة الكاميرا الأمامية، لم يرد ذكر وجود ماسحات ضوئية لبصمات الأصابع داخل الشاشة أم لا مثلما أشارت الشائعات السابقة.



أما على الجزء الخلفي، توجد كاميرا جديدة مربعة الشكل على جميع الإصدارات الثلاثة من جهاز iPhone 2019، بالإضافة إلى الزاوية العريضة التقليدية والمقربة (zoom) كالسنوات السابقة، سيكون لدى كماليات XS و XS Max مستشعر زاوية عريض للغاية جديد، من المحتمل أن ترفق XR فقط بكاميرا واسعة وعريضة للغاية، وسوف يستمر في استخدام البرنامج مع الإبقاء على تأثير الوضع الرأسي.



ويكشف التقرير عن حصول الهواتف القادمة أيضًا على ميزة تقنية حديثة تسمى "الإطار الذكي"، عند التقاطك لصورة معينة تقوم العدسة الجديدة بأخذ صورة أوسع للمكان من حولك، وذلك لكي تتمكن من إضافتها فيما بعد إذا خرجت صورتك بزاوية غير مضبوطة أو ضيقة أو لم تستطع جمع كل العناصر الموجودة في صورة واحدة.



كما يدعم التقرير الشائعات حول بطارية أقوى، معالج A13 جديد أكثر قوة، وشحن ثنائي الاتجاه، على غرار هواتف Galaxy S10.



تشير شائعات أخرى لم يرد ذكرها في تقرير 9to5 الجديد إلى أن iPhone 11R سيكون متاحًا باللونين الأخضر والأرجواني، وهما لونان جديدان يحلان محل لون المرجان والأزرق في العام الماضي، يضاف إلى الهواتف أيضًا مفتاح كتم دائري جديد على الجانب وذلك على غرار أجهزة iPad، وأنها ستحتفظ بمنفذ Lightning التقليدي (وليس USB-C).