نشرة الفن.. شريف مدكور لـ متابع: أهلك معرفوش يربوك.. أول تعليق من نانسى عجرم بعد أزمتها في مطار بيروت.. سمية الخشاب ترقص محمولة على هودج أثناء تكريمها بالمغرب



وأكدت نانسى عجرم أنه لولا حبها لبلدها ما كانت عقبت على انتظارها فى المطار، مشيرة إلى أن الأزمة لم تكن فى المدة التي انتظرت فيها إنهاء الإجراءات.



وأضافت أن وجود طفلتها معها جعلها تشعر أن الدقيقة تمر وكأنها ساعة، حيث إن طفلتها كانت بحاجة الى الحصول على الطعام.



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شريف مدكور لـ متابع: أهلك معرفوش يربوك

حرص الإعلامي شريف مدكور، على التواصل مع جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، قبل خضوعه غدًا إلى جلسة كيماوي وذلك من خلال خاصية "اللايف". شريف مدكور لـ متابع: أهلك معرفوش يربوكحرص الإعلامي شريف مدكور، على التواصل مع جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، قبل خضوعه غدًا إلى جلسة كيماوي وذلك من خلال خاصية "اللايف".



تعرض شريف مدكور، إلى تجاوز من قبل أحد المتابعين والذى قام بسبه ، مما جعل شريف مدكور ، يرد عليه بشكل راق، مؤكدًا أن أخلاقه وتربيته تمنعه من الرد، إلا أنه هاجمه خلال "اللايف" قائلًا: "أكيد أمك وأبوك معرفوش يربوك".



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سمية الخشاب ترقص محمولة على هودج أثناء تكريمها بالمغرب سمية الخشاب ترقص محمولة على هودج أثناء تكريمها بالمغرب



نشرت الفنانة سمية الخشاب فيديو لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام وهي ترقص بمهرجان سينما الشاطئ بهرهورة.



وظهرت سمية الخشاب وهي ترقص محمولة فوق هودج محمول على الأعناق خلال مهرجان سينما الشاطئ بهرهورة بالمغرب.



تعرف على رسالة نجل محمد شرف له في ذكراه الأولى



أحيا هشام شرف نجل الفنان الراحل محمد شرف، ذكرى رحيل والده الأولى، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث نشر هشام صورة والده، وعلق عليها قائلًا: "الذكرى السنوية لوفاة والدي رحمة الله عليه.. تغمده الله بواسع رحمته ورزقه الجنة إن شاء الله.. وحشتني جدا".

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالىأول تعليق من نانسى عجرم بعد أزمتها في مطار بيروتكشفت الفنانة نانسى عجرم خلال أحد اللقاءات الصحفية التي أجريت معها عقب حفلتها فى مهرجان جرش الغنائي، عن سبب أزمتها فى مطار بيروت.