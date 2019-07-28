حدث ليلا.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق 2019.. تفاصيل مقتل عروس المنوفية.. إحباط مخطط إخواني للانقلاب على قايد السبسي

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية، وفيما يلي أبرز تلك الأخبار:تستعد وزارة التعليم العالي اليوم الأحد لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019.وتشير الأرقام طبقًا لـ«تنسيق الكليات 2019 علمي» وطبقا لإحصائيات العام الماضى، إلى أن كليات الهندسة تستقبل 17 ألف طالب فقط، وبالتالى فسيكون الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بمجموع 389 بنسبة 94.8%، أى أنه سيتبقى أعداد قليلة من الأماكن في كليات الهندسة فى تنسيق المرحلة الثانية 2019.اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووجه الرئيس الاهتمام بمشروع البطل الأولمبي لاكتشاف المواهب.عاينت نيابة الباجور بمحافظة المنوفية جثة منار عادل، عروس المنوفية، التي عثر عليها يوم الصباحية مقتولة علي يد زوجها بقرية القرانين التابعة لمركز الباجور، وفيما يلي التفاصيل.صرح مصدر مسئول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إعلان موعد بدء المرحلة الثانية من التنسيق 2019 وذلك فور نتيجة المرحلة الأولى، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال ساعات من انتهاء تنسيق المرحلة الأولى.تواجه أندية كرة القدم في تركيا أزمة كبيرة، وذلك بعد أن حجبت شبكة تليفزيونية تابعة لقطر نحو 125 مليون دولار، بحجة أنها تسعى لتغيير شروط صفقة البث التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار سنويا، على خلفية تراجع قياسي في مستوى الليرة التركية.قالت السفيرة نبيلة القدي، وزير مفوض تونسي سابق بالجامعة العربية، إن الأحداث التي شهدتها تونس خلال الشهر الماضي غيرت الأوضاع بشكل كبير، وأوضحت أن هناك بيانات تؤكد صحة تعرض الرئيس الراحل السبسي للتسمم وأنه دخل المستشفى بسبب التسممدشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #تميم_المحلوب في إشارة إلى أمير قطر تميم بن حمد.