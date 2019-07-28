شر انتقام.. شاب يأكل دماغ وقلب ورئة صديقته السابقة بعد قتلها بمنشار كهربائي

لم يكتفِ بقتلها فقط للانتقام منها بل قام بأكل كل ما وقعت عليه عيناه في جسدها .. اتُهِمَ رجل بالتهام دماغ صديقته السابقة، قلبها، ورئتيها بعد فتح جمجمتها بمنشار، ورغم اعتراف «القاتل آكل لحوم البشر» كما أطلقت عليه الشرطة بالجريمة في السابق، إلا أنه الآن ينكر كل الجرائم التي وُجهت إليه ويصر أنه برئ.



«جوزيف أوبرهانسلي» 38 عامًا، متهم بطعن صديقته السابقة «تامي جو بلانتون» 46 عامًا، حتى الموت في منزلها بعد اقتحامه، بولاية إنديانا في بريطانيا وذلك بسبب الغيرة، وتصرح الشرطة بأن المدعو "قاتل آكل لحوم البشر" كان قد اعترف في السابق بالجرائم بما في ذلك "طهي قسم من دماغها وأكله" بعد اعتقاله في جيفرسونفيل.



ومع ذلك اعترض أوبرهانسلي منذ ذلك الحين على المزاعم ضده بوصفها "أكاذيب وهراء" ويصر على أنه بريء وفقًا لصحيفة الدايلي ميل، وبحسب ما ورد فقد استخدم منشارًا كهربائيًا لفتح جمجمة بلانتون وأكل أجزاء من دماغها، كما زُعم أنه أكل جزءًا من قلب المرأة البالغة من العمر 46 عامًا والرئة.



وقال إن مزاعم تامي بلانتون بأنه اغتصبها قبل أسبوع من اغتيالها كانت "هراء"، حيث في صرخة مدتها 10 دقائق في جلسة استماع له سابقة في محكمة مقاطعة كلارك، ادعى أوبرهانسلي أن صديقته السابقة الآنسة بلانتون كانت "مدمنة للمخدرات، تسكر وتكتب مجموعة من الحماقات والتفاهات".



وأخبر أوبرهانسلي القاضي بأنه كشف أدلة جديدة تدل على براءته، وأشار إلى أن المحققين فوتوا سلاح القتل لأنه لم يكن من الممكن العثور عليه من قبل المحققين فهو "سكين صغير رخيص"، وتجاهل أوبرهانسلي محاميه المحبطين الذين حذروه من التزام الصمت.