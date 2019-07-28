مريم حسين تعلق على حكم حبسها وترحيلها من الإمارات

قضت محكمة جنح دبي، يوم الخميس، بسجن الفنانة المغربية مريم حسين، 3 أشهر والإبعاد عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بتهمة هتك العرض مع مغني راب، أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.
وعلقت مريم حسين على القرار قائلة إن الحكم الصادر ضدها ليس نهائياً، بل حكم مبدئي، وسيتم الاستئناف عليه، بهدف الحصول على البراءة من التهمة المنسوبة إليها، أسوة بالتهم السابقة التي أصدر فيها القضاء أحكامه ببراءتها، وهي تهمة "سب وقذف" وتهمة أخرى تتعلق بـ"مقطع فيديو مسيء".
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أبدت مريم حسين ثقتها بالقضاء العادل والنزيه في دولة الإمارات، متمنية أن يصدر حكمه النهائي لصالحها.
وأشارت إلى أن الحكم بحبسها 3 أشهر هو حكماً أولياً، وقابل للاستئناف.
ويعود أصل القضية إلى انتشار مقطع فيديو ليلة رأس السنة 2018، بدت فيه مريم حسين محتفلةً على طريقتها بالرقص، مع مغني الراب الأمريكي مايكل راي نجوين "تايجا"، وعلى إثر ذلك قام الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي بتقديمه إلى النيابة، التي أحالت بدورها الأمر إلى القضاء متهمةً إياها بـ"هتك العرض بالرضا".
اقرأ مزيدا من التفاصيل على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.
وعلقت مريم حسين على القرار قائلة إن الحكم الصادر ضدها ليس نهائياً، بل حكم مبدئي، وسيتم الاستئناف عليه، بهدف الحصول على البراءة من التهمة المنسوبة إليها، أسوة بالتهم السابقة التي أصدر فيها القضاء أحكامه ببراءتها، وهي تهمة "سب وقذف" وتهمة أخرى تتعلق بـ"مقطع فيديو مسيء".
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أبدت مريم حسين ثقتها بالقضاء العادل والنزيه في دولة الإمارات، متمنية أن يصدر حكمه النهائي لصالحها.
وأشارت إلى أن الحكم بحبسها 3 أشهر هو حكماً أولياً، وقابل للاستئناف.
ويعود أصل القضية إلى انتشار مقطع فيديو ليلة رأس السنة 2018، بدت فيه مريم حسين محتفلةً على طريقتها بالرقص، مع مغني الراب الأمريكي مايكل راي نجوين "تايجا"، وعلى إثر ذلك قام الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي بتقديمه إلى النيابة، التي أحالت بدورها الأمر إلى القضاء متهمةً إياها بـ"هتك العرض بالرضا".
اقرأ مزيدا من التفاصيل على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.