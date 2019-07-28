ترامب: كامينجز حلب بالتيمور.. والمدينة تحتل المركز الأخير في كل شيء

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على النائب بالكونجرس الأمريكي عن الدائرة السابعة في ولاية ميريلاند، إيليجا كامينجز، واصفا إياه بأنه حلب بالتيمور.



وقال ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"من المحزن أن إيليجا كامينجز لم يتمكن من فعل الكثير من أجل شعب بالتيمور، إحصائيا، تحتل بالتيمور المرتبة الأخيرة في كل الملفات الرئيسية، لم يفعل كامينجز شيئا سوى حلب بالتيمور لآخر قطرة، لكن الجمهور بات مدركا أكثر للعمل السيئ الذي يقوم به".



وكانت ترامب قد نشر قبل قليل عبر حسابه مقطع فيديو لامرأة يقال إنها من سكان بالتيمور، وتؤكد أن كل ما يقال عن كامينجز صحيح، وأنه لم يفعل شيئا لهم.



وكتب تغريدة سابقة قال فيها:"لماذا لا تركز على مقاطعتك".



واستعان ترامب بمقطع فيديو نشرته عضوة اللجنة المركزية للحزب الجمهوري في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند، كيمبرلي كلاكيك، يظهر أماكن بالدائرة السابعة -دائرة كامينجز- تمتلئ بالقمامة.



وكان ترامب قد هاجم دائرة كامينجز، التي يسكنها أغلبية من الأمريكيين من الأصل الأفريقي، وقال إنها منقطة بالمدين عبارة عن"فوضى مثيرة للاشمئزاز وموبوءة بالجرذان والقوارض" وأنها الأخطر في البلاد، مشيرا بشكل غير مباشر إلى سرقة الأموال التي ترسلها الحكومة إليها من قبل مسئوليها.



وهاجم ترامب مقاطعة كامينجز لأنه يرأس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، والتي صوتت يوم الخميس لصالح استدعاء مسؤولين بارزين في البيت الأبيض، وبعدما انتقد كامينجز القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلي كيفن ماكالينان بشدة بسبب حالة مرافق احتجاز المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية. بحسب "د.ب.أ".



ورد كامينجز على تغريدات ترامب السابقة قائلا:"سيدي الرئيس، أذهب إلى منزلي في دائرتي يوميًا. وفي كل صباح، استيقظ وأغادر وأكافح من أجل جيراني. ومن واجبي الدستوري أن أشرف على السلطة التنفيذية. لكن من واجبي الأخلاقي أن أقاتل من أجل ناخبيّ".



وأضاف:"بالأمس فقط، عقدت جلسة استماع حول الأسعار المرتفعة للعقاقير الطبية،والصعوبات المالية التي تواجهها الأسر في جميع أنحاء البلاد، وفي بالتيمور".



وتابع:"سيدي الرئيس، يمكننا معالجة ذلك معا، قبل عامين، ذهبت إلى البيت الأبيض لأطلب منك الموافقة على مشروعي للسماح للحكومة بالتفاوض مباشرة من أجل تخفيض أسعار الأدوية. لكن ترامب تهرب من الرد على هذه الواقعة ونشر تغريدة للقمامة في دائرة كامينجز.

