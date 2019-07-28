صدمة.. أشعة سينية تظهر ابتلاع طفلة لـ 36 كرة مغناطيسية.. شكلت سلسلة في بطنها

نقلت طفلة صينية مقاطعة تشجيانج إلى المستشفى بعدما أصيبت بالحمى الشديدة وبدأت في التقيؤ، وأخبر الأطباء أسرتها أنها نُقلت إلى عيادة محلية لإجراء أشعة إكس، والتي كشفت عن وجود "سلسلة" داخل أمعائها.



وأكد فحص إضافي في المستشفى أن الرضيعة كانت لديها 36 كرة مغناطيسية بداخل أمعائها، وقد تضافرت معًا لتشكل ما يشبه "العقد" أو "السلسة"، ومما زاد الأمر سوءًا أن تلك السلسلة أحدثت ثقبين في جزء من الأمعاء، مما يمكن أن يسبب تسرب الصفراء في البطن.



تمكن الأطباء من إزالة الأشياء خلال عملية استمرت لمدة ساعة وفقًا للدايلي ميل، ولا زالت الطفلة تستكمل علاجها في المستشفى، وقال الدكتور شياوكون "لقد ابتلعت الفتاة الكرات المغناطيسية واحدة تلو الأخرى أو من وقت لآخر"، لذلك لم يكن من السهل ملاحظة العائلة لها.



وبسبب القوة المغناطيسية جميع الكرات التي تم بلعها علقت في الأمعاء وأتلفتها، خاصة عندما تعلقت الكرات بين الأمعاء، مما تسبب في فتحتان بأمعاء الفتاة، "التعرق" هو المصطلح الطبي لتآكل الأنسجة أو تقرحها، ليس من الواضح كيف عالج الأطباء هذه الطفلة التي لم يكشف عن هويتها.



يؤكد الدكتور شياوكون الذي تعامل مع 15 حالة مماثلة خلال السنوات الـ3 الماضية، على أن الآباء والأمهات لا ينبغي لهم شراء هذه الكرات المغناطيسية باعتبارها لعبة للأطفال دون سن 14 عامًا؛ "فإنها مخاطرة كبيرة جدا".



وجد تحقيق أجرته لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) عام 2012 أن هناك زيادة في عدد الأطفال الصغار والمراهقين الذين يتناولون المغناطيس منذ عام 2009، وقد أدت الدعوى المرفوعة من قبل CPSC في عام 2014 إلى حظر Zen Magnets ومنتج مماثل يسمى BuckyballsK، ولكنها عادت مرة أخرى للأسواق.