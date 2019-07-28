السفير البريطاني في إيران: محادثات بين باريس وطهران تمهيدا للتفاوض مع أمريكا

كشف روبرت ماكير السفير البريطاني لدى طهران، عن أن فرنسا بدأت في مشاورات دبلوماسية مغلقة وسرية مع إيران حول اقتراح باريس إنقاذ الاتفاق النووي، وإيجاد انفراجة للتوترات في المنطقة.



وأكد ماكير خلال مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإيرانية، دعم لندن لإجراء محادثات بين إيران والولايات المتحدة لتهدئة الأوضاع في المنطقة.



وأشار إلى أن أهمية الاتفاق النووي بالنسبة لإيران تتمثل في إمكانية حل مشاكلها من خلال التوافق والتشاور بدلا من المواجهة والتصعيد.



وثمن مكاير جهود فرنسا لتخفيف التوترات، مشددا على رغبة أوروبا في إنقاذ الاتفاق النووي.



وقال مكاير بشأن الاقتراح الفرنسي:"أعتقد بالفعل أن هناك مشاورات دبلوماسية سرية تجرى".



وكانت تقارير إعلامية قد أطلقت على استراتيجية الرئيس الفرنسي إيمانويل لتهدئة التوترات بين إيران والولايات المتحدة لقب "التجميد مقابل التجميد"، ومفادها أن تتوقف طهران عن التنصل من بنود الاتفاق النووي وعدم زيادة نشاطها النووي، مقابل أن تخفض واشنطن من وطأة العقوبات الاقتصادية، مما يفتح الباب مجدد للجلوس إلى طاولة المفاوضات.



وكانت صحيفة "الف" الإيرانية فد قد قالت إن الرئيس الإيراني حسن روحاني بعث برسالة إلى ماكرون بواسطة عباس عراقحي، نائب وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، خلال زيارته لباريس.



وفي هذه الرسالة، اقترح روحاني خطة بديلة لخطة ماكرون، حيث تخلى عن شرط عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، لكنه طالب بأن بالتراجع عن العقوبات المفروضة على صادرات إيران النفطية والسماح لها بالوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، وفي المقابل تتوقف طهران عن التنصل من بعض بنود الاتفاق النووي، وعدم تجاوز تخصيب اليورانيوم نسبة الـ3.67%.



