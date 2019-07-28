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فن

عزاء فاروق الفيشاوي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. اليوم

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:40 ص
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
احمد البهي
يقام مساء اليوم عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا فجر الخميس الماضي الموافق 25 يوليو، عن عمر يناهز الـ67، بعد صراع مع مرض السرطان.

عزاء فاروق الفيشاوي سيقام اليوم الأحد، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

كان تم تشييع جثمان فاروق الفيشاوي بعد صلاة الظهر يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذى أصابه، ومكث فى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

وأفنى فاروق الفيشاوي حياته خدمة لفنه، وقدم عشرات الأدوار المميزة فى السينما والتلفزيون والمسرح، وحصد عدة تكريمات من مهرجانات داخل وخارج مصر.

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