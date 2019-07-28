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برلمان

بينها بيت المندوب السامي البريطاني.. المحافظين يطلب ترميم آثار كوم أوشيم

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:17 م
حسام راغب، أمين محافظة
حسام راغب، أمين محافظة الفيوم بحزب المحافظين
معتز الخصوصى
قال حسام راغب، أمين محافظة الفيوم بحزب المحافظين، إن المحافظة تعاني من عدم ترميم المناطق الأثرية والطرق والمسارات السياحية.

وطالب حسام راغب في بيان، الأحد، المحافظ بالتدخل لعمل تطوير لمنطقة أثار كوم أوشيم، بما فيها مسارات الزيارة بين المعبد الشمالى والجنوبى، وكذلك الحمام الرومانى الذى تم ترميمه بمعرفة البعثة الأمريكية، وذلك لتسهيل الزيارة للمنطقة.

وذكر حسام راغب، أن بيت المندوب السامى البريطانى في محافظة الفيوم تم ترميمه بمعرفة البعثة الأمريكية الهولندية لجامعة لوس أنجلوس، وكذلك المتحف المفتوح، ولم يستكمل العمل من قبل البعثة.

كما طالب وزارة الآثار بأن تصر على استكمال ترميم البيت وفتحة أمام الزوار.

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