ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مطور عقاري: نحتاج 30 مليون وحدة سكنية جديدة قبل 2050

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:02 م
الدكتور أحمد حسن
الدكتور أحمد حسن
آمنة عبدالعظيم
أكد الدكتور أحمد حسن، مطور عقارى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر فى الخمس سنوات الأخيرة نجح بشكل كبير فى تحسين وضع الاقتصاد المصرى وتقدم مصر على جميع المؤشرات الدولية.

وقال أحمد حسن، لـــ"صدى البلد": "إننا نلمس بدء آثاره الإيجابية على تحسن وضع الكثير من المرافق الحيوية والكثير من الطرق الحديثة التى تربط أنحاء الجمهورية معا بشكل سريع وآمن".

وأضاف المطور العقارى أن مصر تستهدف زيادة مساحة المعمور من 7% حاليا لـــ14% خلال 30 عاما فى إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية مصر 2050، وهو رقم ضخم يعادل ما تم بناؤه وتنميته فى 2000 سنة، وأكثر ويتطلب استثمارات بأرقام لا تتوفر للدولة وحدها، ولذا نسعى دائما لجذب القطاع الخاص المحلى والأجنبي للمشاركة.

وأشار إلى أن 7% من مساحة مصر يتم تنميتها تعنى احتياج السوق لأكثر من 30 مليون وحدة سكنية، وهذا يعنى ملايين فرص العمل، وخلق مجتمعات جديدة ومدن مستدامة وهى فلسفة التنمية الحالية.

ترشيحاتنا

رسميا.. بيراميدز يعلن ضم نجم الإسماعيلي

لطلاب العلمي.. تعرف على الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2019

مفاجأة جديدة في حادث قتل عروس المنوفية.. الزوجان تبادلا الطعنات يوم الصباحية.. تفاصيل

غدا سحب الملفات لخريجي الجامعات.. اقرأ التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة

محاربة الأنيميا والشيخوخة.. 5 أسباب تجعلك تتناول موزة على الريق

تعرف على موعد تطبيق قانون المرور الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك تريكو يكشف جسدها.. منة فضالي فى إطلالة مثيرة.. شاهد

بـ بنطلون ضيق.. رانيا يوسف تظهر في إطلالة مثيرة.. صور

بإطلالة قديمة.. فستان ياسمين عبدالعزيز يعرضها للانتقاد الحاد من جمهورها