مطور عقاري: نحتاج 30 مليون وحدة سكنية جديدة قبل 2050

أكد الدكتور أحمد حسن، مطور عقارى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر فى الخمس سنوات الأخيرة نجح بشكل كبير فى تحسين وضع الاقتصاد المصرى وتقدم مصر على جميع المؤشرات الدولية.



وقال أحمد حسن، لـــ"صدى البلد": "إننا نلمس بدء آثاره الإيجابية على تحسن وضع الكثير من المرافق الحيوية والكثير من الطرق الحديثة التى تربط أنحاء الجمهورية معا بشكل سريع وآمن".



وأضاف المطور العقارى أن مصر تستهدف زيادة مساحة المعمور من 7% حاليا لـــ14% خلال 30 عاما فى إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية مصر 2050، وهو رقم ضخم يعادل ما تم بناؤه وتنميته فى 2000 سنة، وأكثر ويتطلب استثمارات بأرقام لا تتوفر للدولة وحدها، ولذا نسعى دائما لجذب القطاع الخاص المحلى والأجنبي للمشاركة.



وأشار إلى أن 7% من مساحة مصر يتم تنميتها تعنى احتياج السوق لأكثر من 30 مليون وحدة سكنية، وهذا يعنى ملايين فرص العمل، وخلق مجتمعات جديدة ومدن مستدامة وهى فلسفة التنمية الحالية.