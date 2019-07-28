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حقوقي: استضافة العاصمة الإدارية لمنتدى الشباب يمنح الأمل للأجيال القادمة

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:04 م
صدى البلد
أماني نوار
قال الحقوقي عصام شيحة، المحامي بالنقض إن عقد منتدى الشباب كل عام فرصة لعرض سياسات الدولة فى الداخل والخارج وتحديد أولوياتها في الوقت الراهن.

وأكد شيحة، في تصريح لـ" صدى البلد"، أن المنتدى يساعد الشباب على فهم الأهداف الاستراتيجية وتشجعهم على المشاركة السياسية من خلال الاطلاع على المؤشرات الاقتصادية والبرامج الحمائية الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية والحرص على التطوع لخدمة الوطن.

وأضاف عصام شيحة أن اختيار العاصمة الإدارية لاستضافة المنتدى تشير إلى المستقبل وقدرة المصريين على البناء والتعمير والتغير، مشيرا إلى أن اختيار العاصمة الإدارية لاستضافة منتدى الشباب له مدلول قوي يمنح الأمل للأجيال القادمة فى القدرة على الخروج من الوادي الضيق إلى آفاق أرحب.

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