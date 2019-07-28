بعد ظهور ثعابين سامة بالتجمع الخامس.. الفلاحين تقدم الحلول

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إنه لا داعي للخوف والرعب من ظهور الطريشة في التجمع الخامس، لفت أنه ورغم خطورة الثعابين وخاصة الأفعى المقرنة "الطريشة" في التجمعات السكانية الجديدة والسادس من أكتوبر والتجمع الخامس إلا أنها حالات نادرة فـ "الطريشة" تتواجد بالصحاري ولا تعيش غالبا في المناطق المأهولة بالسكان.



وأضاف أبو صدام أن الطريشة ثعبان سام وقاتل وهي عادة لا تهاجم الإنسان بل تفر عند الإحساس بوجوده ولا تلدغ إلا إذا أحست بالخطر، مشيرا إلى ضرورة توفير الأمصال المضادة للدغات الثعابين وكذلك المبيدات القاتلة للثعابين وخاصة في الأماكن القريبة من الصحاري ونشر التوعية.



وأشار عبدالرحمن إلى أن تقطيع الثوم والبصل ووضعه علي أسوار المنزل وكذلك رش النفتالين يبعد الزواحف عن التسلل داخل المنازل، لافتا إلى أنه من الأفضل تربية القطط في المنازل القريبة من الصحراء كعدو طبيعي للزواحف، والحرص الشديد من المشي في الأماكن الرملية نظرا لأن الطريشة لونها مطابق للرمال مما يصعب رؤيتها.