مستشفى المنزلة.. الداخل مفقود والخارج مولود.. بسملة قصة طفلة ماتت بحثا عن العلاج

ودع أهالى المنزلة الطفلة بسملة صلاح، 10 أعوام، فى مشهد جنائزى مهيب، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى المنزلة منذ عدة أيام، وأصيبت أسرتها بصدمة كبيرة إثر فراق ابنتهم بسبب إهمال طبي داخل المستشفى.





وانتشرت صور بسملة على مواقع التواصل الاجتماعى تحت هاشتاج "حقك هيرجع يا بسملة".

وظلت والدتها فى حالة ذهول، حيث لم تستطع استيعاب ما حدث مع ابنتها التى كانت تحلم أن تصبح طبيبة وأن تنتهى حياتها بسبب خطأ طبي."بنتى متروحش كدا أنا عايزه حقها".. بكل معاني الأسى والألم، قالت والدة الطفلة بسملة، ضحية الإهمال الطبي، إن ابنتها كانت تعاني من أنيميا البحر المتوسط، فذهبوا بها إلى مستشفى المنزلة بعد أن أصيبت باختناق وماتت في رحلة البحث عن طبيب.وأضافت: "وديناها مستشفى المنزلة مفيش دكاترة ولا أجهزة تسعفها، واتصلوا بالدكتور مجاش، بنتى راحت كده يا عالم أنا عايزة حقها".وقال أحمد، أحد أقاربها: "الحالة هناك شخصوها بأنها نزلة معوية، وراحوا اتصلوا بالدكتور المسئول بتاع النبطشية اللى المفروض ده شغله، عشان ييجي مسألش فيهم وكبر دماغه، وجت ممرضة حاولت تعمل إنعاش للقلب لحد الصبح، وراحت بسملة، لا والدكتور جه يعمل تقرير بوفاة عادية وطبيعية، طيب إزاى".وأكد عدد من أهالى المنزلة أن المستشفى به إهمال جسيم منذ فترة، حيث لا يوجد به أطباء وأصبح مأوى للقطط، مطالبين بإقالة مدير المستشفى بسبب تدهور الأوضاع به، فلا توجد به أى خدمة طبية، وبسملة ليست هي الضحية الأولى التى تحدث لها حالة وفاة بسبب الإهمال.وفور علم الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بالواقعة أرسل أمس، السبت، لجنة إلى مستشفى المنزلة، مؤكدا أنه لا تهاون مع أى مخطئ يتسبب في إصابة مريض بأي ضرر حتى لو سبب عرضي، أما فى حالة ثبوت خطأ من الطبيب فهناك عقوبة رادعة.