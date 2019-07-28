أبرزها رائحة الفم.. أعراض غير متوقعة لتليف الكبد

يعد الكبد واحدا من أكثر أعضاء الجسم حيوية لهذا السبب يصعب تجاهل علامات تلف الكبد على الرغم إن علامات تلف الكبد ليست معروفة على نطاق واسع مثل سببها إليك علامات تلف الكبد يجب أن تنتبهي إليها.



رائحة الفم



إذا كان الكبد لا يعمل بشكل صحيح فسوف تتحول رائحة الفم إلى رائحة كريهة بسبب زيادة الأمونيا المنتجة في الجسم.



الهالات السوداء والعيون المتعبة

يرتبط خلل الكبد مع تلف الجلد والتعب خاصة وأن الجلد تحت عينيك رقيق جدًا ويعكس أيضًا حالتك الصحية.



مشاكل في الجهاز الهضمي



إذا كان الكبد يحتوي على دهون فلن تكون قادرًا على الأقل على هضم الماء حتى لو كنت تعاني من مشاكل بسيطة في الهضم على مدار فترة زمنية.



تغير لون الجلد



إذا كنت تعانين من مشاكل فى الكبد سيتغير لون جلدك بنسبة كبيرة وتفقد بشرتك تصبغًا وتظهر لديك بعض البقع البيضاء على الجلد.



داكنة اللون البول والبراز



يبدأ البول والبراز داكن اللون ويمكن أن يعزى ذلك إلى الإصابة بالجفاف ولكن حدوث ذلك بصفة مستمرة فإنه يشير إلى تلف الكبد.



اصفرار العيون



عندما يتحول لون بياض عينيك إلى اللون الأصفر أو تبدو أظافرك صفراء، فقد يكون لديك اليرقان. هذا يعني أن الكبد مصاب ويحتاج إلى علاج.

