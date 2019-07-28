عمرو زكي لـ لاعبي الزمالك: لازم تكسبوا النهاردة.. ومتابعين: أنت ماكنتش بتكسب ليه

شجع لاعب نادي الزمالك السابق عمرو زكي لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة مع الأهلي مساء اليوم.



ونشر عمرو زكي صورة له بـ تي شيرت نادي الزمالك وعلق عليها موجها رسالة للاعبي الزمالك، قائلا "اذا كنتوا خسرتوا الدوري.. فانتوا ابطال افريقيا يا زملكاوية.. بقول لـ اللعيبة، النهاردة فرصتكم لمصالحة الجمهور حتى لا يغادر الكثير منكم النادي فاقدا للكثير من تعاطف الجماهير.



وأضاف: "قاتلوا في الملعب النهاردة وانهوا الموسم بشكل يليق بعظمة جمهور الزمالك الكبير".



ولاقت التدوينة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام جاءت بين " فين ايامك وايام الرجالة اللي بجد يا بلدوزر" و " وانت مكنتش بتكسب الاهلي لية علي ايامك وتفرح جماهيرك حلو ابطال افريقيا دي 😂".



ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب لختام مباريات الدوري المصري.



وحسم الأهلى لقب الدوريلصالحهة بعد تغلبه علي المقاولون العرب الأسبوع الماضي ليصل بذلك للنقطة 77 بالدوري بينما لو فاز الزمالك علي الأهليي سيصل للنقطة 76 ويسعي الأهلي للفوز علي الزمالك لتعزيز الفاروق للنقطة 80.