جنوب الوادى تعقد يوما تعريفيا بالبرامج المشتركة مع الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى

نظمت جامعة جنوب الوادي، يوما تعريفيا بالبرامج المشتركة بين الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى الأهلية وجامعة جنوب الوادى بقنا، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي وبحضور الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بهدف زيادة وعى الفئة المستهدفة من الطلاب الراغبين فى التسجيل فى البرامج المشتركة وأيضا إتاحة الفرصة للمشاركين فى التعرف على البرامج وأهدافها.



وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، أن النظام التعليمي للجامعة الإلكترونية يجمع بين مميزات التعليم التقليدي ومميزات التعلم عن بعد باستخدام تكنولوجيا التعليم وذلك بهدف تقديم خدمات تعليمية على أعلى مستوى من الجودة وإمداد سوق العمل بعناصر لها مهارات عالية تتعامل مع التكنولوجيات العالية وأيضا على دراية بأحدث ما توصل إليه العلم فى مجالات التخصص.



وأشارت الدكتور رشا سعد شرف- نائب رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، إلى أنه تم إنشاء الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2008 كأول جامعة مصرية تتبنى مبدأ التعليم الإلكتروني وفى تقديم خدمات تعليمية على أعلى مستوى.



وأكد الدكتور أحمد عكاوي- مدير مركز البرامج المشتركة بين الجامعتين، بأنه يمتاز هذا النموذج التعليمي المدمج بالجامعة بالمرونة العالية بالإضافة إلى إكساب الطالب مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة ومهارات الاتصال والبحث عن المعلومة والمعرفة، بالإضافة إلى مهارات العرض.



فيما تحدث الدكتور محمد المصري- مدير برنامج الدراسات التجارية وإدارة الأعمال، عن برنامج الدراسات التجارية وإدارة الأعمال فى الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، وأن جميع البرامج والمقررات الدراسية والشهادات الممنوحة من الجامعة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.



كما تحدث الدكتور محمد النجار، عن رسالة الجامعة فى تقديم خدمات تعليمية وتدريبية على أعلى مستوى من الجودة وإمداد سوق العمل بعناصر قادرة على التعامل مع التكنولوجيات المتقدمة وتعمل على التطوير المستمر للبنية التعليمية.

