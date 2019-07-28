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حوادث

الطب الشرعي يحسم.. وفاة عروس فى الدقهلية بعد 4 شهور زواج وأسرتها تتهم زوجها

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:13 م
جثة
جثة
همت الحسينى
اتهم عامل فى إحدى قرى الستامونى بالدقهلية زوج نجلته بقتلها بسبب خلافات زوجية بينهما بعد ٤ شهور من الزواج وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الزوج الذى أنكر التهمة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الحسينى مأمور مركز شرطة الستامونى من كامل أمين محمد الجندى ٧١ عاما عامل مقيم فى قرية ابو نور الدين التابعة للمركز يتهم فيه عبد الله توكل جبر ٢٧ عاما سائق ومقيم فى السبخاوية بقتل زوجته فاطمه كامل امين ٢١ عاما.

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة المقدم محمد حماد رئيس المباحث لمكان البلاغ تبين أن الجثة متواجدة فى صالة الشقة وتبين من التحريات أنهم متزوجان منذ شهر مارس الماضى فقط وأن هناك خلافات زوجية بينهما بسبب الأعمال المنزلية، حيث إنهم يسكنان فى بيت العائلة كما أنها تركت بيت الزوجية وتوجهت إلى بيت أهلها 3 مرات خلال شهور الزواج الأربعة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط الزوج وأنكر التهم الموجهة إليه بقتلها وأنه صعد للشقة فوجدها فاقدة الوعى وعندما طلب الطبيب لها أخبره أنها توفيت وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٣٠٥ إدارى مركز شرطة الستامونى لسنة 2019 وأخطرت النيابة التى أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الدولى وانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

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