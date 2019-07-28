وزارة الثقافة: غياب الدراما أفقدت الشباب كثيرا من مفهوم الانتماء والوطنية.. فيديو

قالت الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير النشاط الثقافي والفني بوزارة الثقافة، إن جميع الأعمال الوطنية سواء الأفلام أو الأغاني التى أنتجها قطاع الإنتاج في ماسبيرو، والإذاعة المصرية خلال فترة الخمسينيات وحتى الثمانينيات رسخت مفهوم الوطنية والانتماء لدى المواطن المصري.



وأشارت "عبد الحميد" خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الأحد، إلى أنه في الوقت الحالى الكثير من الشباب يفتقد كثيرا إلى مفهوم الوطنية والانتماء.



وأردفت أنه في الفترة الماضية لم تنتج الدولة أى من الأفلام أو الأغاني الوطنية، متمنية أن ترجع الدولة تنتج مرة أخرى للأعمال الوطنية.



وأضافت مدير النشاط الثقافي والفني بوزارة الثقافة، أن ما يهم القطاع الخاص عند إنتاج لأى من الأعمال الوطنية هو جانب الربح على عكس الدولة، نظرا لأنها لديها أهداف وهو الاهتمام بالقيمة الذي ستصل للمواطن.







