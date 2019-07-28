افتتاح المكتب الأمامي لـ محكمة الداخلة في الوادي الجديد

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم برفقة المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني والمهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعمال التطوير التقني بالمكتب الأمامي لمجمع محاكم الداخلة الذي تم تطويره ليعمل بالشكل الالكتروني للتيسير علي المواطنين المتقاضين.



وأكد مساعد وزير العدل بأن هذا المكتب يأتي ضمن خطة وزارة العدل لتطوير وميكنة أعمال التقاضي على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضي لضمان حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها، لافتا بأن هذا البرنامج يتيح الاستعلام ومتابعة القضايا من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية، الأمر الذي يسهل على المواطن متابعة قضاياه ويوفر كثير من الجهد والوقت لسهولة الحصول علي قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة.



ومن جانبها أكدت نائب وزير التخطيط بأن تطوير المكاتب الأمامية يعد من ثمار التعاون بين وزارة التخطيط ووزارة العدل، لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلال الشباك الموحد، موضحة بأن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وذلك من خلال العمل على ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.



وقال الزملوط خلال الافتتاح إن افتتاح المكتب يأتي بالتزامن مع الخطوات الجادة التي تتخذها المحافظة لميكنة كافة الجهات الحكومية لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع للمواطنين مما يسهم في رفع المعاناة عن كاهلهم، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز سوف يساعد علي سرعة الفصل في القضايا بداية من رفع الدعاوى حتى الفصل فيها لتحقيق العدالة الناجزة.



وقدم الزملوط درع المحافظة لمساعد وزير العدل ونائب وزيرة التخطيط وذلك لجهودهما وحرصهما علي المساهمة في رفع مستوي الخدمات للمواطنين بالوادي الجديد.



يذكر بأن مجمع محاكم الداخلة تم افتتاحه عام 2002 علي مساحة 10 آلاف م2 ومكون من 4 طوابق يشمل محكمة كلية وجزئية ومحكمة أسرةوقلم للمحضرين بالإضافة إلي النيابة العامة بقسميها الكلية والجزئية .