محافظ بني سويف: دمج القوافل التنموية للمحافظة والجامعة لتعظيم نتائجها

اتفق المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على دمج القوافل التنموية الشاملة التي تقوم بها المحافظة مع القوافل التي تنظمها جامعة بني سويف، لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن في القرى، لاسيما وأن محافظة بني سويف بدأت بالفعل في تنظيم القوافل بعدد من القرى والتي تستهدف 225 قرية وتوابعها على مستوى مراكز المحافظة السبع.





ياتي في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط وتلبية احتياجاته ومتطلباته.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة بني سويف، والذي عقد في حضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، والأستاذ الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع،والأستاذة الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والأستاذ الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب.



