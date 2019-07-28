بذكريات الطفولة.. هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنلنة هنادي مهنا بعيد ميلادها الـ21 مع جمهورها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام".



نشرت الفنانة هنادي مهنا مجموعة من الصور لها من طفولتها التي لاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها.



وهنأ الجمهور هنادي مهنا بعيد ميلادها في التعليقات ما بين "كل سنة وانت طيبة وبخير يارب" و"طول عمرك كيوت ماشاء الله".



ولفتت الفنانة هنادي مهنا الأنظار اليهام في الموسم الرمضاني الماضي بمشاركتها في بطولة مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان، و"بركة" مع عمرو سعد، ومسلسل "حكايتي" مع هند صبري.