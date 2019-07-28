بـ هاف ستومك تريكو يكشف جسدها.. منة فضالي فى إطلالة مثيرة.. شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا مجموعة صور للفنانة منة فضالي، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت منة فضالي بإطلالة مثيرة مرتدية هاف ستومك من قماش التريكو باللون الأبيض يكشف عن بطنها، وجيب أبيض قصيرا يكشف عن ساقها، وكانت هذه الإطلالة خلال حضورها حفل زفاف في الساحل.



وأكملت منة فضالى إطلالتها بارتداء حذاء رياضي أبيض وحقيبة يد باللون الفضي، وهو ما تماشى مع إطلالتها.



ومن الناحية الجمالية، لم تتكلف منة فضالى فى وضع الماكياج واكتفت بوضع روج فوشيا.



