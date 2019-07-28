مهما كانت الظروف ومهما بلغت التكاليف.. بريكست نهاية أكتوبر.. بوريس جونسون يقود بريطانيا إلى الجحيم.. شكل مجلس حرب.. ويهدد العموم وبروكسل

بوريس جونسون ينشئ مجلس حرب يضم ستة وزراء كبار فقط لإدارة بريكست

جوف: الاحتمال مؤكد لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون صفقة

رئيس وزراء بريطانيا الجديد يكلف العقل المدبر لاستفتاء 2016 بملف الخروج بأي وسيلة

أنشأ رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، «مجلس حرب» للدفع بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بأي وسيلة ضرورية» بحلول 31 أكتوبر المقبل.وفي خطوة مماثلة لـ «أريكة الحكومة» والتي جهزها رئيس الوزراء السابق توني بلير، سيتخذ جونسون جميع القرارات الرئيسية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع فريق مكون من ستة وزراء كبار فقط، كلهم ​​من «البريكيتيين» أو داعمي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ومن المقرر أن يكون المستشار الخاص لرئيس الوزراء الجديد، والقائم بمقام الوزير المفوض بتجهيز الاستعدادات لـ بريكست، مايكل جوف، ووزراء الخزانة ساجيد جافيد، والخارجية دومينيك راب، والبريكسيت ستيف باركلي، والنائب العام جيفري كوكس، المجموعة الأساسية للمستشارين الذين يرسمون خطة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.وكشفت صحيفة «ذا ميل أون صنداي» اليوم، الأحد، عن خطط دومينيك كامينجز، وبوريس جونسون، لتحويل مؤتمر حزب المحافظين في نهاية سبتمبر إلى تجمع حاشد يدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وحذر منافس جونسون السابق على زعامة حزب المحافظين، مايكل جوف، من أن هناك الآن «احتمال حقيقي للغاية» لعدم وجود صفقة.وقال جوف، الذي كلفه رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بتعزيز الاستعدادات لبريكسيت دون اتفاق، إن الحكومة «تعمل على افتراض» أن الاتحاد الأوروبي لن يوقع على اتفاق جديد، وأضاف: «سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، لكن لا مزيد من التأخير».وأكد «جوف»، في تصريحات لصحيفة «صنداي تايمز»، أن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحدث».يقال إن جونسون قد أمر جوف برئاسة اجتماعات موظفي الخدمة المدنية والمستشارين السياسيين سبعة أيام في الأسبوع للتحضير للخروج.وقال دومينيك كامينجز، العقل المدبر لاستفتاء عام 2016، والذي تم تعيينه بشكل مثير للجدل كمستشار خاص لجونسون، إن رئيس الوزراء طلب منه تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بأي وسيلة ضرورية».وأدى استخدام هذه العبارة إلى زيادة التكهنات بأن جونسون قد يعلق البرلمان على المضي قدمًا في خطوة يتجاوز فيها النواب الذين يحاولون منعه.وفي مقال نشرته صحيفة «صنداي تايمز»، أعلن جوف أن «الحكومة ستعمل بشكل كامل» للإعداد لأي صفقة.وأضاف وزير البيئة السابق، أن «الوزراء البريطانيين لا يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي سوف يتراجع أمام موقفهم بأنه لن يتم إعادة فتح اتفاقية الانسحاب».وتقف مجموعة جونسون للتخطيط لـ ملف «بريكست» الساخن في تناقض صارخ مع سلفه ترسزا ماي.فعلى مدار معظم سنواتها الثلاث، زعمت أن دائرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي استقال منها كل من ديفيد ديفيس ودومينيك راب، تم تهميشها من المفاوضات.وبينما حاولت العديد من الإدارات القيام باستعدادات الخروج دون صفقة، كانت خزانة فيليب هاموند تقود مقاومة عاتية ضد القضية.وقال وزير الخزانة الجديد ساجد جاويد، إن جميع «الترتيبات اللازمة للتمويل سيتم إتاحتها دون صفقة، مع خطط لـ 500 ضابط إضافي من قوة الحدود وربما بنية تحتية جديدة للموانئ».ينتهي الاجتماع السنوي للمؤمنين من حزب المحافظين، المزمع عقده في مانشستر العام الجاري، قبل 29 يومًا فقط من رحيل الحكومة المخطط للاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، وسيتم استخدام الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام بالكامل لتوضيح رسالة الحكومة البريطانية بالخروج في 31 أكتوبر مع أو دون صفقة.وأخبر كامينجز، مستشاري وايت هول والأطباء المفكرين، الجمعة الماضي، أنهم لم يكونوا جزءًا من «حكومة معتادة» بل كانوا يواجهون «أزمة دستورية».وقال: «يجب أن تفعل الحد الأدنى فيما يتعلق بالمؤتمر، بأقل مبلغ ممكن».