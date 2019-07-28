خالد سليم ينشر صورًا من كواليس مسلسل بلا دليل

يواصل النجم خالد سليم تصوير مسلسل "بلا دليل " أمام الفنانة درة ، حيث شارك سليم جمهوره بنشر مجموعة من الصور عبر الاستوري الخاصة بصفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".
تفاعل الجمهور مع الصور معجبين باللوك الجديد حيث انهالت التعليقات: "إمتي هنشوف المسلسل".
مسلسل "بلا دليل" تأليف انجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور أحداثه فى إطارمن الغموض والتشويق، ويشارك فى بطولته خالد سليم ودرة، وحازم سمير ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة.