خالد سليم ينشر صورًا من كواليس مسلسل بلا دليل

يواصل النجم خالد سليم تصوير مسلسل "بلا دليل " أمام الفنانة درة ، حيث شارك سليم جمهوره بنشر مجموعة من الصور عبر الاستوري الخاصة بصفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".





تفاعل الجمهور مع الصور معجبين باللوك الجديد حيث انهالت التعليقات: "إمتي هنشوف المسلسل".



