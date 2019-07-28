رسالة دعم «مستفزة» من نجم الزمالك لفريقه قبل لقاء القمة

وجه هيثم فاروق نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة دعم ومساندة للفريق الأبيض قبل مباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك مساء اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد برج العرب.





وكتب هيثم فاروق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا:" بالتوفيق اليوم لأبطال أفريقيا في مباراة القمة".





وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، اليوم الأحد، في تمام الثامنة مساء، نحو ملعب برج العرب، لمتابعة القمة 118 بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الـ 38 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.



