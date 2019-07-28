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رياضة

رسالة دعم «مستفزة» من نجم الزمالك لفريقه قبل لقاء القمة

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:04 م
الاهلي و الزمالك
الاهلي و الزمالك
ياسمين تيسير
وجه هيثم فاروق نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة دعم ومساندة للفريق الأبيض قبل مباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك مساء اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد برج العرب. 

وكتب هيثم فاروق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا:" بالتوفيق اليوم لأبطال أفريقيا في مباراة القمة".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، اليوم الأحد، في تمام الثامنة مساء، نحو ملعب برج العرب، لمتابعة القمة 118 بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الـ 38 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتأكيد تفوقه على الزمالك في بطولة الدوري هذا الموسم، بعدما حسم الأحمر الدرع الجولة الماضية بالفوز على المقاولون العرب، بينما يبحث فريق الزمالك عن فوز معنوي لمصالحة جماهيره، وإفساد فرحة الأهلي في التتويج بالدوري.

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