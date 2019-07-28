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رياضة

كيشو يتوج بـ ذهبية الجائزة الكبرى للمصارعة في بيلاروسيا

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:40 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
استطاع المصارع الدولى محمد إبراهيم (كيشو) الفوز بذهبية الجائزة الكبرى للمصارعة المقامة في بيلاروسيا خلال الفترة ٢٦ إلى ٢٨ يوليو ٢٠١٩، بعد أن سحق بطل العالم الكوري هان سو ريو بنتيجة 12/0.

كان كيشو قد تأهل للنهائى بعد مباراة قوية مع بطل كازاخستان انتزع فيها الفوز فى الثواني الأخيرة بنتيجة 5-2 ضمن منافسات وزن 67 كج.

وأعرب المصارع كيشو عن سعادته بالميدالية مشيرا إلى قوة المنافسات بمشاركة أبطال عالميين ودول ذات تاريخ قوى فى اللعبة، وهى من بطولات التصنيف الدولى، كما أنها إعداد قوى لدورة الألعاب الأفريقية التى تستضيفها المغرب فى أغسطس المقبل وبطولة العالم بكازاخستان فى سبتمبر القادم.

وتوجه كيشو بالشكر لوزارة الشباب والرياضة وللعميد عصام نواره رئيس الاتحاد المصري للمصارعة ولكل أعضاء مجلس الإدارة وللبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي ينتمي إليه.

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