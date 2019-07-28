كلام نهائي.. 50 فردًا لحضور مباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن العدد النهائى للحاضرين فى مباراة القمة رقم 118 بين الاهلى والزمالك المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على ملعب استاد برج العرب فى ختام بطولة الدورى الممتاز.





وتوج المارد الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي بلقب المسابقة المحلية رقم 41 بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد بتروسبورت فى التجمع الخامس.





وقال المصدر ذاته إن العدد النهائى الذى تلقى بشأنه المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات موافقة نهائية من جانب الجبلاية 50 فردا بواقع 25 للأهلى والزمالك.



