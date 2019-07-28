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رياضة

كلام نهائي.. 50 فردًا لحضور مباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:14 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن العدد النهائى للحاضرين فى مباراة القمة رقم 118 بين الاهلى والزمالك المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على ملعب استاد برج العرب فى ختام بطولة الدورى الممتاز.

وتوج المارد الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي بلقب المسابقة المحلية رقم 41 بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد بتروسبورت فى التجمع الخامس.

وقال المصدر ذاته إن العدد النهائى الذى تلقى بشأنه المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات موافقة نهائية من جانب الجبلاية 50 فردا بواقع 25 للأهلى والزمالك.

يذكر أن طاقم مجرى يدير لقاء القمة الذى جاء على النحو التالي: فرانس كاراكو ( حكم ساحة ) ويعاونه كل من اشتيفان اولبرت وبولاش بوزاش (مساعدين) وادام فوركش ( حكم رابع ).

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