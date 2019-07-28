ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة جديدة على رادار بيراميدز في الميركاتو الصيفي

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:15 م
شعار بيراميدز
شعار بيراميدز
عمرو الحلوانى
اقترب مسئولو بيراميدز من محمود حمادة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الأيام الماضية دخول مسئولى بيراميدز فى مفاوضات جادة مع الإنتاج الحربى من أجل الحصول على خدمات محمود حمادة بناء على رغبة الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، الإعلان عن انتقال محمود حمادة بشكل رسمى إلى صفوف بيراميدز، ونجح اللاعب فى خطف كل الانظار إليه نتيجة المستويات المتميزة التي قدمها مع فريقه فى الموسم الكروي المنقضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيراميدز يتأهب لخطف صفقة الأهلى والزمالك المنتظرة ..تعرف على التفاصيل

الزمالك يكثف مفاوضاته مع مدافع الوكرة القطري.. تفاصيل

5 معلومات لا تفوتك عن المدير الفنى الجديد لـ بيراميدز

مشاركة أوغندية في تغطية مؤتمر تقديم ديسابر مديرا فنيا لـ بيراميدز

بعد نجاحه مع أوغندا .. نكشف مدة تعاقد الفرنسي ديسابر مع بيراميدز..فيديو

نجما الاهلي على رادار بيراميدز.. تفاصيل

ترشيحاتنا

اعرف الأسعار.. الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك الخاصة.. ويستقر بـ الحكومية

المالية: صرف مرتبات أغسطس قبل عيد الأضحى

بعد وصفه لها بـ الزنانة.. أحمد فهمي وهنا الزاهد قصة حب اللقاءات الثلاثة

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2019.. كليات قمة متاحة لطلاب العلمي.. هندسة وعلاج طبيعي وطب بيطري الأبرز

بعد ظهور ثعابين سامة بالتجمع الخامس.. الفلاحين تقدم الحلول

وظائف شاغرة في مشروع نيوم السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك تريكو يكشف جسدها.. منة فضالي فى إطلالة مثيرة.. شاهد

بـ بنطلون ضيق.. رانيا يوسف تظهر في إطلالة مثيرة.. صور

بإطلالة قديمة.. فستان ياسمين عبدالعزيز يعرضها للانتقاد الحاد من جمهورها