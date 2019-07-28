صفقة جديدة على رادار بيراميدز في الميركاتو الصيفي

اقترب مسئولو بيراميدز من محمود حمادة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وشهدت الأيام الماضية دخول مسئولى بيراميدز فى مفاوضات جادة مع الإنتاج الحربى من أجل الحصول على خدمات محمود حمادة بناء على رغبة الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز.



