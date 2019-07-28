الزمالك يختار 3 ملاعب لمبارياته إفريقيا ومحليا.. تعرف عليها

علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن نادى الزمالك حصل على موافقة من مسئولي استاد بتروسبورت على استضافة مبارياته فى الدورى الممتاز موسم 2019-2020.





ويلتقى الفارس الأبيض بقيادة خالد جلال مساء اليوم الأحد غريمه التقليدى النادى الأهلي فى ختام منافسات الدورى الممتاز على ملعب استاد برج العرب.





قال المصدر ذاته أن الزمالك حصل على موافقة مسئولى استاد بتروسبورت لاستضافة مبارياته فى الدورى الجديد إلى جانب ملعب استاد برج العرب لخوض لقاءاته فى دورى أبطال إفريقيا إضافة إلى ملعب استاد القاهرة.



